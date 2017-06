Txarango abre hoy los Conciertos de Viveros de Valencia El grupo Txarango presentará en Valencia su último disco 'El cor de la terra'. Casi medio centenar de bandas y solistas de primer nivel, internacionales, nacionales y locales, se subirán al escenario durante los 17 días de recitales programados NIEVES MARCOS Viernes, 30 junio 2017, 11:00

Grandes artistas internacionales compartirán escenario con importantes grupos nacionales y bandas valencianas durante los Conciertos de la Feria de Julio, que a partir de hoy viernes se podrán disfrutar en los Jardines de Viveros. En total están programados 17 días de conciertos con alrededor de medio centenar de orquestas y solistas, en un cartel muy ecléctico, diseñado para todos los gustos y estilos.

El festival urbano lo inaugura esta noche el grupo catalán Txarango, originario de Ripollés, uno de los grupos con más proyección internacional del momento que presentará su nuevo disco 'El cor de la terra', un álbum, publicado a finales del pasado mes de marzo, que mantiene los ritmos mestizos como seña de identidad.

El teclista de la banda, Sergi Carbonell 'Hipi', comentó en una entrevista con LAS PROVINCIAS que están «con muchas ganas» de compartir las nuevas canciones y presentar en Valencia el tercer disco del grupo, como ya hicieron con sus anteriores trabajos.

Según Carbonell , el nuevo álbum contiene una sección de vientos con sabor latino, percusiones de origen africano, fraseos y cadencias tropicales.

«Celebrar la vida»

El pianista dice que la música de la banda es «muy bailable», porque «nos gusta mucho celebrar la vida», y reconoció que aunque en sus discos también hay canciones lentas para escuchar tranquilo, «en los conciertos intentamos 'reversionarlas' y dar les una marcha para que el público baile».

Txarango tiene una clara influencia de la música latina, y algunos miembros del grupo han vivido en el continente, pero en 'El cor de la terra' hay una influencia musical mucho más amplia; desde el Próximo Oriente a África.

No en balde, el grupo catalán ha sido muy activo en su apoyo a los refugiados del conflicto sirio para reclamar a la comunidad europea la apertura de las fronteras , entre otras muchas causas que han defendido.

En cuanto a si en sus conciertos hay algún tema que el público espera con ansia, comenta Sergi que la canción 'Una lluna a l'aigua' de este tercer álbum en una de ellas, principalmente porque apareció primero como sencillo.

Sergi Carbonell negó que el hecho de que sus actuaciones sean en catalán les reste proyección internacional. «Hemos actuado en diversos países de Europa, Asia, África y América con enorme éxito. No es un problema el idioma, porque la música es un idioma universal; lo importante es que el público conecte con lo que estás tocando», sentenció el artista.

Por otro lado, también esta noche actuarán los valencianos Vadebo, un grupo emergente de la escena local, que presentará las canciones de su último trabajo 'Actitud' y la banda de chicas de hip hop Pupil.les, con nuevo trabajo y nueva puesta en escena.

El siguiente concierto de la Gran Fira de Julio se celebrará el lunes 3 de julio, con Michael Nyman y su grupo, en una de las dos únicas citas de la banda en España. El programa incluirá piezas extraídas de las bandas sonoras de películas de Peter Greenaway ('The Draughtsman's Contract'; 'Drowning By Numbers'; 'Prospero's Books'), temas de otras B.S.O. ('The Piano'; 'Wonderland'; 'The Claim') y melodías de proyectos del músico como 'Man and Boy: Dada, Six Celan Songs' y 'War Work'.

El 6 de julio llegarán a los Jardines de Viveros los integrantes de Love of Lesbian, quienes presentarán su último disco 'El Poeta Halley'. Para el cantante del grupo, Santi Balmes, 'El poeta Halley', «es un reconocimiento al oficio de músico». Love of Lesbian, ha convertido su octavo trabajo en una oda a la musa y su ambigüedad, a la fantasía y su contradicción. Este álbum ha proporcionado grandes alegrías a la banda , ya que ha sido número uno en ventas durante dos semanas y en lista hasta 48 semanas, disco de oro con más de 20.000 copias vendidas y más de 20 millones de escuchas en Spotify y Grammy Latino al mejor diseño, entre otros galardones.

Además, de en Valencia, el grupo actuará este año en otros grandes festivales de la Comunitat Valenciana, entre ellos el Arenal Sound de Burriana y el Festival Internacional de Benicàssim.

Como aperitivo del Rototom, que se celebrará en Benicàssim en agosto, en los Jardines de Viveros tendrá lugar el 7 de julio un avance de las actuaciones con Alpha Blondy como figura más representativa. Blondy es una de las leyendas del reggae contemporáneo y uno de los mayores exponentes mundiales de los sonidos 'roots' de las últimas décadas. Estará acompañado de su banda The Solar System, compuesta por 12 músicos originarios de Barbados, Francia, Costa de Marfil y Jamaica.

Nuevos discos

El cartel del 8 de julio lo encabezará el cuarteto barcelonés Manel, que presentará su nuevo disco 'Jo Competeixo'. El mismo día se subirán al escenario los grupos valencianos Geografies y Gener. Estas bandas han logrado varios galardones.

El 11 de julio, Madeleine Peyroux subirá al escenario las canciones de su viaje musical con 'Secular Hymns', un álbum que explora más allá de las fronteras de lo ordinario, mientras que la trompetista, cantante y compositora afincada en Barcelona, Andrea Motis, se presentará en solitario con su instrumento.

Al día siguiente, La Oreja de Van Gogh ofrecerá uno de sus habituales enérgicos conciertos con sus éxitos de ayer y las canciones de su último disco, 'El Planeta Imaginario'.

El 13 de julio Leiva deleitará a su público con Leiva las canciones, entre otras, de 'Monstruos', su tercer trabajo en solitario tras la disolución de Pereza.

Otro de los grandes artistas presentes en esta especial feria musical veraniega es el violinista Ara Malikian, quien logró agotar las entradas para su show de los Conciertos de Viveros por lo que dispondrá de dos días de actuaciones: el 14 y el 18 de julio.

Las dos actuaciones de Malikian en Valencia forman parte de la gira 'La increíble historia de Violín', que sirve para presentar el disco del mismo título que el instrumentista publicó a finales del pasado año. Tras la gira Ara 15, de dos años de duración, donde el compositor de origen armenio narraba su biografía vital y musical, ahora conoceremos la historia de un violín que nació en Módena y viajó hasta el Líbano para encontrarse con el pequeño Ara de tres años.

La banda de regae-pop UB40, bautizados con el nombre de un formulario para desempleados del gobierno británico, actuará el 19 de julio.

Además, el dúo Chick Corea y Bela Fleck , Jaime Cullum y Carlos Vives, serán otros de los destacados artistas que se subirán al escenario de los Jardines de Viveros.

La zona de espectáculos cuenta este año con gradas elevadas y homologadas con una visión preferente del escenario. Además, la zona de movilidad reducida ha incrementado su capacidad y se ha instalado césped artificial en la pista central. Asimismo, los asistentes encontrarán nuevos servicios para complementar la oferta del festival: una zona de gastronomía ampliada, con una mayor variedad de comidas y la inclusión de opciones vegana y vegetariana. También se ha habilitado la 'Terraza Viveros', un amplio espacio con sillas y mesas, donde habrá ambientación musical en directo con grupos locales y servicios de coctelería y restauración. La terraza abrirá sus puertas los días de concierto a partir de las 19.30 horas.