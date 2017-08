El triunfo del diseño de lo cotidiano Televisores, radios, aspiradores y tostadoras. / LP La colección Alfaro Hofmann escribe la historia a través de los objetos domésticos CARMEN VELASCO Lunes, 21 agosto 2017, 01:18

Cuesta valorar lo desconocido y también lo visible. Lo primero, porque la ignorancia es aliada del desprecio; y lo segundo, porque la cercanía eclipsa el reconocimiento. Existe un museo a pocos kilómetros de Valencia que enseña a apreciar los objetos cotidianos con los que una inmensa mayoría de ciudadanos ha nacido, crecido y vivido. Un centro cultural que reivindica el diseño como arte, industria y memoria colectiva. No exhibe lienzos, ni esculturas ni fotografías, sino alrededor de 400 electrodomésticos. Sin ellos no existirían las pequeñas revoluciones de la vida moderna que se dosifican en hábitos que de tan comunes pasan desapercibidos, como utilizar una tostadora en el desayuno, afeitarse con una maquinilla eléctrica, emplear un aspirados para limpiar el suelo de casa, etcétera.

La colección Alfaro Hofmann, situada en el polígono d'Obradors de Godella, es el santuario perfecto para idolatrar el diseño de la cotidianidad. El hombre que ama a los electrodomésticos es Andrés Alfaro Hofmann, quien conduce un BMW pero alguna vez soñó con un Citroen Tiburón y quien defiende las cafeteras italianas Bialetti (»duran toda la vida») pero se pliega a los nuevos modos de las máquinas de monodosis. El hijo del afamado escultor Andreu Alfaro es amante de las formas, término que él enfatiza durante el recorrido por la nave industrial donde se exhiben un aparato de radio de la época nazi preparado para captar sólo emisoras alemanas, una de las primeras lavadoras de principios del siglo XX con tambor de madera, frigoríficos con patas isabelinas, un robot de cocina de 1908 que sería hoy el tatarabuelo de la Termomix... «El 95% de los objetos expuestos funcionan», explica.

La colección Alfaro Hofmann escribe la historia de la humanidad a través de las formas, es decir, del diseño de los objetos creados y empleados por los seres humanos. Es una forma magnífica recorrer el pasado de la mano de los electrodomésticos y aproximarse así a la cotidianidad de la humanidad. La exposición de los objetos se articula en seis bloques: alimentación (frigoríficos, cocinas, hervidores, cafeteras, etc.), limpieza (aspiradores, planchas, etc.), climatización, aseo personal (secadores, maquinillas de afeitar, etc.), entretenimiento y comunicación.

Antes de Apple el diseño de vanguardia fue competencia de Miele, Electrolux, Dyson, Phillips, Frigeco, AEG, Casio, Hoover, etcétera. Andrés Alfaro no lo duda: «En épocas anteriores Braun fue la firma que revolucionaba, como ahora sucede con los productos de la marca de la manzana».

La colección Alfaro Hofmann permite al ciudadano abrir los ojos a la invisibilidad aparente del diseño y encariñarse con las formas de los electrodomésticos. En la visita es recomendable acercarse al pabellón donde se exhibe una exquisita colección de piezas de Andreu Alfaro. El complejo «poliartístico», en palabras del hijo del escultor, es obra del arquitecto Emilio Giménez, autor junto a Carlos Salvadores del IVAM. El museo, que funciona al margen de ayudas públicas, compagina la exposición de piezas exclusivas de la vida doméstica con actividades vinculadas a la formación (masters universitarios de arquitectura y cursos de diseño industrial). Sostienen los impulsores de la colección Hofmann que no existe ningún centro como el suyo, aunque sí hay instituciones que dedican exposiciones temporales a los objetos cotidianos del estilo de los que se cobijan en Godella.

La colección Alfaro Hofmann, que ha nutrido el atrezzo de numerosas series de televisión y películas de cine, es de obligada peregrinación. Si no fuera suficiente reclamo los electrodomésticos del siglo XX, como exposición temporal se ofrece una cuidada y preciosa serie de mobiliario y menaje modernista.