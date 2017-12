Tributo a Queen Viernes, 22 diciembre 2017, 01:00

El próximo 30 de diciembre el Palacio de Congresos será el escenario del homenaje al genial vocalista Freddy Mercury. El espectáculo es un recorrido por la historia y los éxitos de Queen, con los que abarrotaron estadios y que hoy son himnos universales del rock. 'Show Must Go On' es un espectáculo pensado para aquellas generaciones que crecieron en los años 70 y 80 y cuya adolescencia y juventud quedó marcada por ritmos como A Kind of Magic o I Want It All. Pero también, entusiasman a las nuevas generaciones. Alas 22 horas.