Tras completar la ronda de festivales internacionales, se estrena en España 'El sacrificio de un ciervo sagrado', película del cineasta griego Yorgos Lanthimos. Recuperando los clásicos de sus ancestros, Lanthimos aborda la tragedia de Ifigenia en Áulide, de Eurípides, para tratar el concepto del sacrificio y el dilema. Al frente del reparto está Nicole Kidman, una actriz que este año se reveló también como una estrella de la televisión consiguiendo un premio Emmy por su papel en la serie 'Big Little Lies'. En este drama psicológico cargado de simbolismo, comparte protagonismo con el irlandés Colin Farell. Kidman explica que se enfrentó a su dramático personaje porque decididó desde que leyó el guion, que era una comedia. «Concebí la narración con humor y eso me permitió liberarme de la presión. Entiendo que Yorgos explora muchas emociones, cuestiones existenciales de la naturaleza humana, pero lo hace desde el corazón de una familia que es la que sufre las consecuencias. Créeme, no voy a dejar que mis hijos vean esta película».

En el filme, Steven (Colin Farrell) tendrá que escoger entre cometer un impactante sacrificio o arriesgarse a perderlo todo.