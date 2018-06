Terror gótico con J. A. Bayona Chris Pratt protagoniza la quinta entrega de la famosa saga. / lp Llega a los cines 'Jurassic World: El reino caído', nueva entrega de una de las sagas más taquilleras de Hollywood GPS Viernes, 8 junio 2018, 00:21

Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años pero han resucitado para tomar al asalto la cartelera con el estreno de 'Jurassic World: El reino caído', nueva entrega de una de las sagas más taquilleras de Hollywood, con un español como director, Juan Antonio Bayona.

Protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, 'Jurassic World: El reino caído' es la quinta película de la saga iniciada en los 90 por Steven Spielberg y basada en la novela de Michael Crichton, y la segunda desde que en 2015 se reflotó la marca bajo la dirección de Colin Trevorrow y el fichaje de Pratt y Dallas Howard.

Trevorow sigue a bordo del equipo, como guionista y productor ejecutivo, junto al propio Spielberg. La trama transcurre cuatro años después de la destrucción del parque temático de 'Jurassic World', con la isla Nublar abandonada por los humanos y un volcán a punto de entrar en erupción y amenazando las últimas especies vivas.

Bayona, que pone su sello aterrador y claustrofóbico a la película, asume un reto importante ya que su predecesora recaudó nada menos que 1.670 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que la sitúa en el quinto puesto de las más taquilleras de todos los tiempos en una lista encabezada por 'Avatar', seguida por 'Titanic', 'Star Wars: el despertar de la fuerza» y «Vengadores: Infinity War».

De momento, ya ha logrado el hito de dirigir la película más cara (200 millones de dólares) rodada por un español, y eso con solo tres títulos en su filmografía, todos éxitos incuestionables: 'El orfanato', 'Lo imposible' y 'Un monstruo viene a verme'.

Además, lo hizo llevándose a la meca hollywoodiense a buena parte de su equipo habitual: la productora Belén Atienza, su mano derecha, el director de fotografía Óscar Faura, el montador Bernat Vilaplana, el sonidista Oriol Tarragó y el ayudante de dirección Eugenio Mira

El director barcelonés Juan Antonio Bayona declaró haberse sentido «empoderado» y «con mucha libertad» al ponerse al mando de 'Jurassic World: el reino caído', y llevar así la quinta entrega de la saga que Steven Spielberg inició en 1993 a su terreno «gótico de terror».

«Con una de las escenas hasta me dijo que se había cagado de miedo», expresó en rueda de prensa acompañado de los protagonistas Chris Pratt y Bryce Dallas Howard en Madrid. Asimismo, indicó que «hay mucho talento en España» y que es positivo «estar presente» en grandes producciones como ésta. En este sentido, aseguró que trabajar con él, «uno de los directores que más le han influenciado» en su carrera cinematográfica, fue el principal motivo que le hizo enrolarse en este proyecto. «En cuanto vio el resultado me llamó para decirme lo contento que estaba con la película. Me dijo que le había transportado al primer Jurassic que había hecho él».

En cualquier caso, aseguró que tiene «mucho suyo» y que en esta ocasión transporta la historia a lugares «nuevos» y se ve a los personajes reaccionando en situaciones en las que no se habían visto antes. «Con las otras películas que he hecho me han dicho que se notaba la influencia de Spielberg, y ahora que hago una de Spielberg me dicen que se nota mi mano», bromeó.

En este punto, explicó que hay varios 'highlights' que tenía claros y que se ven bien reflejados en la nueva cinta como son «el elemento infantil» y la reconstrucción de «una historia de terror» en una casa. «En su momento, el guionista me dijo que yo era el mejor para llevar a cabo la película por 'El orfanato', y eso me sedujo. ¿'Jurassic World' y 'El orfanato' juntos?», expresó.