Cachopo de jamón Ibérico y queso Gamoneu. Viernes, 20 abril 2018

La comida de La Taska Sidrería es un sincero homenaje a la mejor cocina del norte de nuestro país. Un recorrido gastronómico que arranca en Asturias, con parada obligada en el País Vasco, Galicia y Navarra. Cachopos, fabada asturiana, carne a la piedra, tortilla de bacalao, quesos artesanos con D.O. traídos directamente del norte de España como el Gamoneu, Cabrales, Idiazabal o el afamado Afuega'l pitu. Todo ello sin olvidar los mejores postres como el 'canelo' crujiente con crema helada de arroz con leche o la espectacular leche frita artesana. La sidra natural (asturiana y vasca) o el txakoli de Getaria serán sus compañeros de viaje. Un servicio cercano y cordial, un ambiente rústico, cálido y familiar. Una auténtica experiencia repleta de sabores que querrán repetir.

Además de por la fabada asturiana, el establecimiento es famoso por sus cachopos de ternera gallega rellenos de lacón braseado y queso D.O. Provolone Valpadana; jamón Ibérico de Guijuelo y queso D.O. Gamoneu, y cachopo, también de ternera gallega, relleno de cecina de León y Queso D.O. Afuega'l pitu blanco y roxu.

Si se encuentra en el centro de la ciudad puede acudir a La Taska Sidrería de Conde Altea, 39. Asimismo, también tienen local por la zona de Alfahuir, concretamente en la avenida Valladolid, 5.