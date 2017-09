A tapear por Valencia

Ir de tapas es una de las opciones para poder disfrutar de la gastronomía. Las hay muy sofisticadas y otras más simples, pero todas muy agradables al paladar.

En Valencia son varios los barrios donde se pueden encontrar establecimientos con sugerentes tapas, entre ellos Ciutat Vella, Marítimo, Russafa o Benimaclet. También en los pueblos de alrededor preparan auténticas delicias, que van más allá de las tradicionales tortillas de cebolla o patata.

Dicen algunos entendidos que el origen de las tapas se basa en la disposición del rey Alfonso X, quien dispuso que en los mesones castellanos no podía servirse vino si no era acompañado con algo de comida, para que no se subiera a la cabeza. Ese picoteo consistía generalmente en un trozo de jamón, rodajas de chorizo, de embutido y queso. Pero si esta costumbre comenzó en Castilla, no hay duda que se ha extendido por toda España. Y Valencia es buen ejemplo.

Si quieres probar buenas tapas, en esta página te proponemos algunos de los locales de Valencia ideales para tapear.