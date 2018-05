Tapas con Swing en la Marina Familias al completo se han acercado para degustar las tapas que ofrecen una quincena de gastronetas NIEVES MARCOS Domingo, 13 mayo 2018, 14:59

Gran ambiente en la explanada norte de la Marina de Valencia (junto al Veles e Vents), donde se está celebrando el festival Tapas con Swing, un evento organizado por LAS PROVINCIAS y Cervezas Amstels, que reúne en el mismo escenario la bailable música de los años 20, 30 Y 40 como el swing, el jazz o el soul y exquisita comida como hamburguesas gourmet, alitas de pollo fritas, pizzas artesanas, perritos calientes, crepes artesanos o refrescantes helados personalizados, entre otras muchas variedades de las diferentes cocinas del mundo.

Familias al completo se han acercado a este espacio para degustar las tapas que ofrecen una quincena de gastronetas y mover los pies al ritmo de lo mejor de la música de la época, que hoy pinchan los Djs Alba Pebbes y Andrés Cavero.

Además, desde las 14.30 y hasta las 18.30 horas de esta tarde, The Sunnysiders, una banda con una puesta en escena muy bailable que ofrece versiones de canciones muy populares de la época dorada del jazz, ofrece en directo lo mejor de su gran repertorio, ya que The Sunnysiders , como ha ocurrido con las bandas que han actuado en días anteriores (Babalú Swing Band y The Jazzy Troupe), buscan que el público se divierta y disfrute de los sonidos y el baile.

Junto a la estupenda música, en este singular espacio frente al mar se ha instalado adrede para el evento una pista de tarima para bailar cómodamente, y en la que se celebró anoche un nuevo concurso de baile en el que participaron decenas de parejas. El primer premio del concurso fue a parar a la pareja formada por DIego Ibañez. El segundo premio recayó en Alex Amaya y el tercer premio lo obtuvieron Chimo y Alejandra Gomez. Ademas se repartió otro tercer premio al renunciar los ganadores de la jornada anterior en esta categoria, y que querian competir de nuevo para subir de categoria pero no fue posible. Los ganadoresores recibieron diversos obsequios de parte de la organización.