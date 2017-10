Supervivencia

Después de un trágico accidente aéreo, dos desconocidos deben establecer una relación para sobrevivir a la desatada furia de los elementos en una remota montaña cubierta de nieve. Está protagonizada por la actriz ganadora del Premio de la Academia Kate Winslet ('Steve Jobs', 'The Reader') y el actor ganador del Globo de Oro Idris Elba ('Beasts of No Nation', 'Luther', 'Mandela: Del mito al hombre'). La historia ofrece una entrañable exploración de la naturaleza optimista, afectuosa y generosa de la humanidad.