The Sunnysiders, una banda que nació del baile En su repertorio destacan grandes clásicos del swing, el jazz y el soul Viernes, 27 abril 2018, 00:44

Como buena banda dedicada al swing, no se puede separar a The Sunnysiders del baile. De hecho, la formación nació hace alrededor de tres años de entre las clases a las que asistían sus componentes en la escuela de baile Spirit of St. Louis, uno de los núcleos del 'lindy hop' en la ciudad de Valencia. «Allí empezamos bailando y como todos teníamos una inquietud por la música y algunos habíamos tocado algún instrumento antes, montamos primero una especie de combo con el que quedábamos para tocar y poco a poco fuimos comenzando con la banda», explica su pianista Adrià Martínez.

Entre su repertorio, destacan versiones de los grandes clásicos del swing además de un buen listado de arreglos propios de clásicos del jazz y del soul de los años 20 y 30, con un estilo que rinde homenaje a las grandes bandas estadounidenses de los años 40 como las que dirigían Count Basie o Benny Goodman en las icónicas salas que entretenían a la ciudad de Nueva York nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. «El público que esté acostumbrado al jazz se encontrará temas que conoce y versiones que evocan mucho a las de aquella época, además de otras que, sin dejar de ser swing, son arreglos nuestros», destaca Martínez.

De un grupo que nació del baile, no es de extrañar que su puesta en directo sea muy bailable. «Centramos el espectáculo en que el púbico pueda bailar y esté muy a gusto con los tempos y con la elección de temas», aclara el músico, para quien el baile tiene mucha 'culpa' del éxito que este estilo de música está cosechando en los últimos años en nuestro país. «Por lo general, la gente va a pasárselo muy bien y de primeras se encuentra en un ambiente muy festivo, en el que todo el mundo suele estar muy contento, alegre y bailando, lo que trasmite todavía más ganas de disfrutar de la música y descubrir más cosas de aquella época que a nivel musical tenía un punto muy alegre», reconoce Adrià.

En Tapas con Swing, The Sunnysiders ofrecerá lo mejor de su repertorio. Solo hay que dejarse llevar por su música para salir a la pista y disfrutar.