Siete cocineros revelación en Valencia

Pablo Ministro, que aún no supera los treinta, lleva entre manos en la actualidad: Contrapunto, el resto de dependencias gastronómicas de El Palau de les Arts (La Cantina -donde atiende entre trabajadores y alumnos a cerca de 200 personas a diario- y el salón Los Toros -destinado a eventos que se pondrá en marcha en breve-) y The Little Queen. (J. TRELIS)