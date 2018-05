Un fin de semana a ritmo de swing La pista de baile con tarima, uno de los principales alicientes de Tapas con Swing. / MANUEL Molines Tapas con Swing llena desde hoy y hasta el domingo la zona norte de la Marina de buena música en vivo y mucho baile GPS VALENCIA. Viernes, 11 mayo 2018, 00:08

Ya está todo preparado. A partir de las 18 horas de hoy viernes, el mejor swing, jazz y soul llega a la explanada norte de la Marina de Valencia de la mano de Tapas con Swing, la fiesta organizada por LAS PROVINCIAS en colaboración con Cervezas Amstel, que se celebra hasta este domingo 13 de mayo, con entrada libre. Música en directo, concurso de baile, una pista de tarima para dar rienda suelta al ritmo y un buen puñado de propuestas gastronómicas marcan un fin de semana en el que los sonidos de los 30, 40 y 50 se actualizan a golpe de estilos como el 'lindy hop', el baile de moda en todo el mundo.

Una sorprendente oferta gastronómica, con una quincena de 'food trucks'. Lo mejor de la música swing sobre el escenario, con tres bandas en directo. Dj's pinchando lo mejor de estos estilos de música, actualizados para sorprender a todos los públicos. Un concurso de baile, con premios para los mejores bailarines. La edición de este año de Tapas con Swing promete ser uno de los eventos más divertidos del fin de semana en Valencia. Y lo hace en un entorno perfecto: la explanada de la zona norte de la Marina de Valencia, junto a la Pérgola Modernista, en un lugar amplio, con buenos accesos, con dos aparcamientos públicos cercanos -en la zona norte y en el edificio Veles e Vents- y abierto a todo aquel que quiera pasárselo bien y sorprenderse con buena comida. El programa cuenta con JAM sessions, clases abiertas, exhibiciones de 'jazz steps', sesiones de dj's con Fran Gutiérrez, María Margot, Alba Steinlen, Alba Pebbles, Andrés Cavero, Valeria Yegupova, Alba Pebblels y Javi Molina, director de la escuela Spirit of St. Louis. En el escenario sonará la música de la Babalú Swing Band, que arranca esta noche en Tapas con Swing su agenda de conciertos para esta temporada, The Jazzy Troupe, que mostrará mañana a partir de las 22 horas sus versiones de grandes estándares de la música de la primera mitad del siglo XX, y The Sunnysiders, que rescatan en su repertorio los grandes clásicos del swing, el jazz y el soul y cerrarán la edición de este año el próximo domingo, a partir de las 14.30 horas, con una fiesta final durante la tarde.

Concurso de baile

El programa cuenta con clases de iniciación a 'lindy hop' y 'authentic jazz'El concurso de baile premiará a las tres mejores parejas sobre la pista

De nuevo, Tapas con Swing cuenta con una espectacular pista de baile de tarima, a la que se puede acercar cualquiera a dejarse llevar por el ritmo. Los más atrevidos pueden participar en el concurso de baile preparado para este año y que la organización ha querido bautizar como Conchita Style.

En el concurso, una variación del 'strictly normal', podrán participar parejas fijas, que bailarán dos temas para seleccionar a los finalistas. Para hacerlo más divertido y singular, sonará un tema de tempo medio y otro más rápido, pero que no son habituales en las pistas de baile de estos estilos. Las parejas que lleguen a la final bailarán un tema todas juntas y otro de forma individual, tras lo que se decidirán los ganadores. La pareja que se alce con el primer premio recibirá un 'full pass' para el Swinging Undermoon 2018, el principal festival de 'lindy hop' que se celebra en Valencia y que tendrá lugar el próximo otoño. También recibirá su premio los segundos y terceros clasificados, y habrá obsequios de parte de la organización para todos los participantes en el concurso de baile.

Clases de iniciación

La jornada de hoy y la de mañana sábado se abren con una clase de iniciación, abierta a todo el mundo. Como protagonistas, los dos tipos de baile más comunes entre los amantes del jazz, el swing y el soul: el 'authentic jazz' y el 'lindy hop'. El primero es el estilo de baile individual que nació con los comienzos de la música jazz en la década de los 20 y se ha mantenido como genuino hasta nuestro días. El 'lindy hop' era el baile de moda en los clubes de jazz y swing de la Nueva York de la década de los 50 y en los últimos años vive un auténtico resurgir en todo el mundo gracias a sus ritmos divertidos, desenfadados y, sobre todo, muy sociables.