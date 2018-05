Un fin de semana con ritmo y sabor Pista de baile en la edición de 2017. / M. Molines Del 11 al 13 de mayo, Tapas con Swing ofrece en la Marina de Valencia música, baile y una variada oferta gastronómicaTIEMPO DE GPS VALENCIA. Viernes, 4 mayo 2018, 00:21

La explanada norte de la Marina de Valencia se llenará de colorido del 11 al 13 de mayo con la mejor música swing, jazz y soul, una pista de baile de tarima y un buen puñado de propuestas gastronómicas con la tapa como principal protagonista. Llega una nueva edición de la fiesta Tapas con Swing, organizada por LAS PROVINCIAS en colaboración con Cervezas Amstel, con entrada libre durante todo el fin de semana.

Sorprendentes tapas, lo mejor de la música swing sobre el escenario, dj's en directo, concurso de baile... la edición de este año de Tapas con Swing vuelve a ofrecer una divertida propuesta para pasarlo bien durante el próximo fin de semana, en el entorno único de la Marina de Valencia. Este año, el evento cambia ligeramente su ubicación, sin moverse de la Marina, y se traslada a la explanada norte, junto a la Pérgola Modernista. Un espacio mayor, mejor conectado y con dos aparcamientos públicos cercanos -uno, en la zona norte y, otro, en el edificio Veles e Vents- y abierto a todos los que quieran pasárselo bien con una música que ha vuelto para quedarse.

PROGRAMACIÓN Viernes, 11 de mayo uDe 18 a 19 h Clase abierta de iniciación al 'authentic jazz' (el baile individual que nace con los comienzos de la música jazz en los años 20), con Valeria Yegupova y Alba Steinlen. uDe 19 a 20 h JAM Session, con Alba Steinlen. uDe 20 a 21 h JAM Session, con Valeria Yegupova. uDe 21 a 22 h JAM Session, María Margot. uDe 22 a 1 h Música en directo con la Babalú Swing Band y los DJ's Fran Gutiérrez y María Margot. Incluye Jack & Jill (Conchita Style) , competición de baile por parejas en el que se sortean los duos y la canción no se conoce hasta el momento de comenzar. Sábado, 12 de mayo uDe 18 a 19 h Clase abierta de iniciación al 'lindy hop', con Fran Gutiérrez, Alba Steinlen y Javi Molina. uDe 19 a 20 h JAM Session, Javi Molina. uDe 20 a 20 15 h. Exhibición de Jazz Steps. uDe 20 15 a 22 h. JAM Session, Alba Pebblels. uDe 22 a 1 h Música en directo con The Jazzy Troupe Band y DJ's Fran Gutiérrez, Alba Steinlen y Javi Molina. Incluye Jack & Jill (Conchita Style). Domingo, 13 de mayo uDe 14 30 a 18.30 h. Música en directo con The Sunnysidersy DJ's Alba Pebblels y Andrés Cavero.

'Foodtrucks'

La oferta gastronómica de Tapas con Swing recoge una interesante variedad de oferta, con tapas y raciones que van desde los dos hasta los seis euros. Más de una docena de 'food trucks' ofrecerán al visitante la posibilidad de elegir entre pizza artesanales, hamburguesas gourmet, helados artesanos, nachos, bocadillos de autor, perritos calientes, tapas de todo tipo o crepes, entre muchos otras propuestas.

En la edición de este año de Tapas con Swing se reunirán gastronetas de firmas tan sugerentes como N5 Burger, Mr. Bocata, La Rodante, The Wonderfood Truck, Kebob, Oma's Crepe, Muu Ice, Lujuria Foodtruck, Nómada Truck, Croquetruck, Oh My Dog o Wings. Un buen repaso a todos los estilos de comida que se podrán acompañar a la perfección con una buena cerveza Amstel, colaborador del evento.

Música y baile

Para bajar la comida, qué mejor que un poco de baile. Para ello, Tapas con Swing contará con una pista para que los locos del swing aprovechen y den rienda suelta al 'lindy hop', el estilo de baile popularizado en las salas neoyorquinas de los años 30, 40 y 50 al calor de las grandes orquestas del momento. Sobre el escenario, esa época volverá de la mano de Babalú Swing Band, The Jazzy Troupe Band y The Sunnysiders, que cerrará el programa de actividades de esta edición con un concierto el domingo por la tarde. Los dj's Fran Gutiérrez, Valeria Yegupova, Alba Steinlen, María Margot, Javi Molina, Alba Pebblels y Andrés Cavero pincharán los mejores ritmos del swing, el jazz y el soul en varias JAM sessions a lo largo del fin de semana, bailarines profesionales realizarán exhibiciones de 'lindy hop' y se mostrarán exhibiciones con coreografías de los pases de baile más característicos de este estilo.

Las jornadas del viernes y del sábado se abrirán con clases abiertas de iniciación a los dos tipos de baile más comunes entre los amantes del jazz, el swing y el soul. El viernes, a partir de las 18 horas, con Valeria Yegupova y Alba Steinlen, se podrá aprender a bailar 'authentic jazz', el estilo de baile individual que nació con los comienzos de la música jazz en la década de los 20 y que se ha mantenido como genuino hasta nuestro días. El sábado, la clase será dirigida por Fran Gutiérrez, Valeria Yegupova, Alba Steinlen y Javi Molina, de la escuela Spirit of St. Lois de Valencia, y estará centrada en 'lindy hop', el baile de moda en los clubes de jazz y swing de la Nueva York de la década de los 50 y que en los últimos años vive un auténtico resurgir en todo el mundo gracias a sus ritmos divertidos, desenfadados y, sobre todo, muy sociables.

Todo, para pasar un fin de semana con sabor y ritmo. Tapas con Swing se celebra del 11 al 13 de mayo en la explanada norte de la Marina de Valencia, junto a la Pérgola Modernista. Una fiesta que no hay que los amantes del swing y de la buena comida no deben perderse.