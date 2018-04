Sabor do Fogo, Brasil en la mesa

Cuando hablamos de carne y de los consabidos asados, siempre pensamos en Argentina, sin pensar que uno de sus países vecinos, Brasil, siente la misma pasión que ella, siendo muy similar la producción de carne en ambos países.

Las grandes extensiones de Brasil le permiten mantener una cabaña inmensa de animales, al tiempo que la pasión que desarrollan por la carne, no tiene nada que envidiar a la que puedes encontrar en Argentina.

Sus asados tienen las mismas bases técnicas que encontramos en otros países en los que la carne es auténtica devoción, mientras que en el aspecto de las maduraciones, éstas son más bien cortas si las comparamos con países cómo España.

En Moraira, Augusto César da Silva trabajaba en un local de especialidades brasileñas. Hace unos meses, encontró la posibilidad de abrir en Valencia, y junto a María Lourdes Dos Santos Raimundo abrieron el pasado 22 de febrero un establecimiento en la Avda. navarro Reverter, 8 (en pleno centro de la ciudad), dónde nos ofrecen las propuestas de influencia brasileña y las propias de la cocina de mercado y contemporáneas. Augusto es el que nos recibe y es el encargado de la sala. Observamos la carta y las propuestas, que sin ser muy amplia, estoy seguro que contentará a todos sus visitantes.

De entrada nos ofrece una buena colección de cócteles dónde por supuesto no falta las típicas caipiriñas y caipiroskas, combinados muy típicos de las playa brasileñas. Junto a estos cócteles, también nos ofrecen mojito, piña colada, Cosmopolitan o el Daiquiri de fresa. Refrescante comienzo en la terraza que encontramos a la puerta del restaurante. Comenzamos con los mejillones gratinados, una receta casera que se compone de ajo, perejil y mahonesa, que después de pasar por el horno, da un sabor más intenso a los mejillones, que por cierto, son de buen tamaño.

Mantenemos el buen nivel de las entradas con el Tartar de atún rojo con aguacate, bien cortado, y muy bien integrados los ingredientes: cebollino, salsa de soja, zumo de limón y un toque de mostaza. Destaca la frescura del atún, que intensifica su sabor.

Y visto lo bueno que encontramos el atún, que mejor que seguir con el Tataki de atún, el cual lo cubren de semillas de sésamo, y lo acompañan con una sutil mahonesa de wasabi, soja y cebolla crujiente. Al igual que en el tartar, el atún destaca por lo fresco que lo encontramos.

Para finalizar con las entradas, y dada mi gran pasión por el queso, unos bocados de camembert rebozado son el delicioso final al capítulo de las entradas.

Las entradas las acompañamos del aromático y afrutado Viñas del Vero Gewürztraminer 2017, destaca por la inmensa juventud que nos ofrece. Entre los aromas destaca los frutales y los toques especiados, que unidos a la fresca boca y a la envolvente sedosidad que nos ofrece, es un perfecto acompañamiento para los primeros platos.

Las brochetas son otras de la especialidades brasileñas que encontramos, y al hacerlas a la parrilla, encontramos una gran jugosidad; brocheta de pollo con cebolla y pimiento, la cual la acompañan de varias salsa; una picante y de soja con miel.

El mundo de las especialidades comienza abrirse cuando llega la elección de la carne, pues varios son los cortes que nos proponen, algunos de ellos muy novedosos y apenas conocidos en nuestro país.

El primero es el Chuletón T-Bone, un corte que comprende parte del entrecot y parte del solomillo. Se asa a la parrilla y la jugosidad que desarrolla es abrumadora. Su nombre se debe a que después de cortar, el hueso queda en forma de T. Cómo he dicho, las maduraciones que trabajan en el asador Sabor do Fogo es muy corta, y en la carne encontramos matices frescos y una ligera mineralidad, pero sobre todo notamos una gran mantequillosidad en trozo del solomillo, mientras que el trozo del entrecot notamos ese sabor más intenso debido al estar pegado al hueso. El punto de la carne que nos llega de la parrilla es perfecto.

Otra de las especialidades muy recomendables son las costillas a la brasileña, también se elaboran a la parrilla, y la carne, además de ser muy sabrosa, también se deshace en la boca, pero manteniendo una gran melosidad. Las acompañan con una salsa picante y otra agridulce.

Con carnes de gran sabor, la elección es un vino tinto que nos ofrezca una personalidad, y el elegido es Beronia edición limitada 2014. Un vino elaborado después de la selección de racimos de Tempranillo, una vez fermentado, el vino pasa 12 meses, alterando las barricas de roble francés con el americano. Una vez conseguida la estabilidad, pasará 6 meses en botella para conseguir la redondez.

Los aromas son seductores, entre ellos encontramos las notas a frutos rojos (algo maduros), fresas, arándanos y cereza. Conforme el vino se va abriendo, va evolucionando, y de ella, encontramos en boca las notas a chocolate, y unos ligeros toques de licor de fruta. Su final es largo, denotando que está bien estructurado, gracias a la conseguida elaboración que le han dado en la bodega.

Todos los días ofrecen un menú de degustación a un precio muy interesante, y dónde encontramos una gran variedad de sus platos más demandados.

También nos ofrecen la posibilidad de ir acompañados por nuestros hijos, pues ofrecen un menú propio para ellos.

Por supuesto, los postres no los podemos saltar, y la elección no es fácil. El Browie de chocolate blanco y la tarta de queso son las elecciones, y no pueden ser más acertadas. Ambos poseen toques dulces, pero muy bien equilibrados; una delicia.

En Sabor do Fogo encontramos una amplia y variada oferta de carnes a la parilla, carnes de calidad elaboradas de manera consciente, en pleno centro de Valencia. Felicidades.

Sabor do Fogo. Avda. Navarro Reverter, 8. Telf. 963041857- 601143724. Valencia.