Russafa Escènica, un vivero teatral al alcance de la mano (y la cartera)

Este fin de semana empezará el calendario de los diez días (entre el 14 y el 24 de septiembre) de programación del festival Russafa Escènica. Que recibe este nombre, básicamente, porque tiene lugar en el barrio valenciano y porque el teatro se convierte en el protagonista a través de 19 propuestas entre viveros, bosques y un invernadero.

Y no, la botánica no tiene mucha relación en todo esto. Aquí solo se habla de artes escénicas, aunque también es verdad que el formato del festival no es exactamente el que el algún lector pueda tener en mente al oír la palabra teatro. Este formato es algo más íntimo y en su mayoría más breve, también más barato, que cualquier sala con gradas, gallinero y acomodador.

Las 19 propuestas que van desde la danza al teatro textual, pasando por el teatro musical, la performance y el circo, se subdividen a su vez en tres tipos: Los viveros, espectáculos de 25 minutos para un aforo de entre 25 y 35 espectadores; los bosques con una duración aproximada de una hora y con aforos de entre 40 y 90 espectadores, y un invernadero con una duración de unos 70 minutos.

Diecinueve equipos detrás de unas producciones que quedarán expuestas en un escaparate a la mano de todo el público desde donde acercar sus historias a pequeños y grandes para que se reencuentren, enganchen y enamoren de las artes escénicas.

Un escaparate que se presenta también goloso para el espectador que puede caminar por las calles de Ruzafa y toparse con cualquiera de las propuestas que acogen varios locales del barrio y cuya localización puede consultarse más abajo.

Y habiendo una oferta tan amplia de obras, días, horarios y localizaciones al caminante tan solo le queda planificar su tiempo, entre tapas y cañas en los descansos, para poder recorrer en ruta las calles y así disfrutar y engullir cuantas más propuestas mejor.

Precisamente sobre rutas, aunque el término exacto es "caminos", gira el lema que dota de leitmotiv este festival urbano que este año sopla su séptima vela. Y esta palabra se llena de significado al ver las caras de los participantes, actores, actrices, directores, guionistas, maquilladores, artistas plásticos... que son testigo de primera mano de los múltiples e "inescrutables" caminos que se encuentran en la carretera de la farándula.

Las entradas para cada obra podrán adquirirse en la oficina de la calle Francisco Sempere 12 entre las 11:00 y las 14:00 horas y por las tardes entre las 17:00 a las 21:00 horas. Excepto el domingo 24 de septiembre que abrirá únicamente por la tarde. Los precios son de 5 euros para los viveros, 8 euros los bosques y 6 euros para el invernadero. Si bien, hay también ofertas de bonos con varios espectáculos a precios más ventajosos.

En su espacio correspondiente, todas las obras harán dos pases al día: uno a las 19:00 horas y otro a las 20:00 excepto el sábado 23 y el domingo 24, que harán uno extra a las 21:00 horas. Una horario perfecto para echar la tarde y la noche en el bullicioso barrio de Ruzafa. Estas son las diecinueve propuestas del VII Russafa Escènica:

Catorce viveros 'En el caminito nos encontraremos' en Centro Caterina (Alcoi, 8) 'Los caminos del deseo' en Bar el Deslunao (Plaza Barón Cortes, 20) 'Mare Mortis' en Sala Títer (Puerto Rico, 33) 'Bernarda' en Coworkshop Spain (Puerto Rico, 52) 'Konvergenz' en El Mundo (Puerto Rico, 26) 'A Tempo' en Iconic (Puerto Rico, 26) '¡Mucha mierda!' en Floristería Sueca 13 (Sueca, 13) 'Tourmalet' en Freezia (Cuba, 3) 'Esta obra gentrifica' en Plataforma per Russafa (Literato Azorín, 39) 'Ingravidez' en Herboristería L'Hortet (Cádiz, 38) 'La dislexia de los conejos' en Peluquerái Ruzafa 38 (Ruzafa, 38) 'Re-bish' en Imprevisual Galería (Doctor Sumsi, 35) 'A, B, C' en Galería Espacio (Carlos Cervera, 38) 'Amoureux Solitaires' en The Rubias (Pintor Gisbert, 10)

Cuatro bosques 'Passeig retratat' en Casal Faller Cádiz-Denia (Denia, 30) 'Bienvenido a casa' en La Boulangerie (Doctor Landete, 3) 'Bios' en Sporting Club Russafa (Sevilla, 5) 'Segarem ortigues amb els tacons' en Centro Shivaya (Cádiz, 20)

Un invernadero 'Ser o no ser' en Sala Russafa (Denia, 55). Una producción musical propia del festival dirigida por María José Peris y protagonizada por actores y actrices que han cursado sus estudios de Arte Dramático en Valencia durante este año.

Del 14 al 24 de setembre. Vens?

Además de las propuestas teatrales, hay otras trece actividades paralelas para hacer vida durante toda la semana en Ruzafa. Conciertos al aire libre, debates, mesas redondas sobre la evolución del barrio, visitas guiadas, talleres formativos, proyección de películas, exposiciones multidisciplinares, actividades para programadores...

Si quieres consultar las actividades satélite al festival y leer unas breves sinopsis de las propuestas teatrales que te puedan ayudar a decantarte, puedes consultar el programa completo aquí.