Los rincones favoritos de Valencia de... Rosita Amores

"No sin mi mar": La vedette Rosita Amores siente mucha nostalgia por la 'chitá' del Puerto de Valencia, "una pequeña islita en la que los pescadores salían a pescar". La siente muy vinculada a su infancia, ya que de pequeña pasaba mucho tiempo allí con su familia. "Me daba miedo subirme al barco, pero siempre lo hacía", recuerda. Confiesa que su miedo al mar viene de una vez que casi se ahoga en la playa de Nazaret. Sin embargo, cosas de la vida, "¡me casé con un capitán de barco italiano en el golfo Pérsico!", cuenta risueña.

"Una enamorada de Valencia": "¡No sabes lo bonita que tenemos Valencia pero no sólo ahora, sino siempre!", exclama Rosita Amores. Y es que, la vedette se declara una "enamorada" de la ciudad. De la Estación del Norte, concretamente. "Yo he viajado mucho, he estado en muchas ciudades pero ninguna como Valencia. Cuando estaba fuera y llegaba a Valencia... Ese olor a azahar no me lo quita nadie".