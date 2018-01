Los rincones favoritos de Valencia de... María Abradelo

Recuerdos: El primer rincón que la presentadora, actriz, productora y cantante María Abradelo incluye en su lista, "por múltiples cosas", es Canal 9. "Durante mis años al frente de la TVV vivía más en mi camerino que en mi casa. Me he llegado a pasar allí, estando al frente de tres programas diarios que grababa, más de 16 horas al día. Son recuerdos que jamás olvidaré".

Descanso y desconexión: "Recuerdo que me escapaba a Confitres, una casa rural de la localidad de Chelva, sin que nadie me viera, para intentar que no me conocieran y poder salir a la calle". Allí acudía, cuenta, "para desconectar después de estar presentando programas en tres comunidades autónomas a la vez". "Ahí me alojé, es fantástico. Poder hacer trekking, senderismo y la ruta del agua con las personas más allegadas e íntimas me hicieron sentir como en casa".