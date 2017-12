Representaciones de teatro y música se instalan en el Rialto Imagen de la obra 'Cuento de Navidad'. / lp Nadal a l'Escalante ofrece a partir del martes 'Oopart, historia de un contratiempo', 'Cuento de Navidad' y un concierto con música de los Beatles para bebés N. MARCOS Viernes, 22 diciembre 2017, 01:00

Los montajes 'Oopart, historia de un contratiempo', de Tresperté; 'Cuento de Navidad', de Ferroviaria, y 'Bitles per a bebés', de La Petita Malumaluga, son los espectáculos que se instalarán a partir de este próximo martes, 26 de diciembre, en el Teatro Rialto de Valencia (Plaza del Ayuntamiento, 17), dentro de la programación diseñada por el Teatro Escalante.

El primero de los montajes, el multipremiado 'Oopart, historia de un contratiempo' tendrá lugar los días 26 y 27 de diciembre, a las 18 horas, y está indicado para niños a partir de los 4 años. En 'Oopart' el gentío aguarda expectante para ver la sorpresa que les deparará el artilugio mecánico-temporal situado ante sus ojos. Nada es lo que parece en esta aventura a través del tiempo. Para conseguirlo, harán gala de sus sorpresivos números de circo, donde vuelven a apostar por los portes acrobáticos e introducen un elemento nuevo, la báscula. Y todo sin perder la comicidad que les caracteriza inspirada en los gags físicos del cine mudo.

El 28 y 29 de diciembre, la compañía Ferroviaria ofrecerá un clásico de Charles Dickens muy representado durante las navidades, 'Cuento de Navidad', que indaga en algunos de los tópicos más presentes en las fiestas. Esta reflexión sobre la generosidad a partir del relato de Dickens, autor que da una lección humanista para homenajear la celebración de la Navidad.

La programación navideña finalizará con concierto tributo a los Beatles por parte de La Petita Malumaluga. Cuatro músicos en movimiento -violín, saxo, chelo y percusiones- y una bailarina invitan a participar en un cálido y emocionante homenaje al cuarteto de Liverpool con 'Bitels para bebés'. En este espectáculo, los músicos se colocan en el centro del escenario y padres y niños se sitúan alrededor, sin ninguna barrera entre público y artistas. Durante 40 minutos se desgranan, de manera interactiva, grandes éxitos de los Beatles como 'Get back', 'All you need is love', 'Hey jude' y 'Yellow submarine', entre otros.

El director artístico del Teatro Escalante, Josep Policarpo, señala respecto a la porogramación que «'Nadal a l' Escalante' da oportunidades de ocio para los más pequeños» durante estas fiestas desde la perspectiva del teatro público, es una selección de montajes muy singulares y con «una contrastada calidad».