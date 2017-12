Recordando a Queen y The Beatles El Palacio de Congresos acoge sendos tributos a Freddy Mercury y a la banda de Liverpool N. M. Viernes, 29 diciembre 2017, 00:27

El Palacio de Congresos de Valencia ( Avda. Cortes Valencianas, 60) será el escenario de dos tributos a inolvidables grupos como Queen o The Beatles. La primera cita será mañana, a las 22 horas, donde se ofrecerá un homenaje al genial vocalista Freddy Mercury. El espectáculo será un recorrido por la historia y los éxitos de Queen, con los que abarrotaron estadios y que hoy son himnos universales del rock. El espectáculo lleva por título 'Show Must Go On', pensado para aquellas generaciones que crecieron en los años 70 y 80 y cuya adolescencia y juventud quedó marcada por ritmos como 'A Kind of Magic' o 'I Want It All'. Pero también, entusiasman a las nuevas generaciones. El 12 de enero, también a las 22 horas, se subirán al mismo escenario del Palacio de Congreso los Mersey Beatles que llegan con el sonido de los originales de Liverpool.

Esta banda interpretará las canciones más populares de los Beatles, con la réplica de sus trajes y los instrumentos de la época y la energía de un auténtico concierto de John, Paul, George y Ringo.