El psicoanalista y la monitora

Verónica Echegui no para de realizar colaboraciones internacionales. Hace poco estrenaba la producción mexicana 'Me estás matando Susana' y ahora podemos disfrutar con su gracejo en 'Déjate llevar', una comedia italiana dirigida por Francesco Amato que aúna dos ambientes aparentemente opuestos: el gimnasio y el psicoanálisis. «Intenté imaginar a mi doctor en una clase de spinning y a mi entrenador personal en un sofá de psicoanalista», cuenta el realizador. Así, se cruzan un psicólogo freudiano, interpretado por el gran Toni Servillo ('La gran belleza'), y una entrenadora personal, chocando mente y cuerpo para el deleite del personal que visite la sala de cine. El humor histriónico abunda. «Billy Wilder, Woody Allen y las canciones de Duke Ellington nos inspiraron», añade Amato. «Y sobre todo, Groucho Marx, el maestro de no tomarse nada demasiado en serio».