¡Hasta pronto, África! De paseo. Jóvenes cooperantes y catequistas, en una calle de Ebebiyin. :: c. lópez / FIRMA_FOTO Me voy enamorada de este continente, pero sobre todo del corazón de su gente. Me despido con tristeza de mis nuevos amigos, aunque tengo la certeza de que volveré CANDELARIA LÓPEZ Jueves, 17 agosto 2017, 00:48

Ayer celebramos la despedida de los grupos de jóvenes de Ebebiyin con los que hemos compartido las tardes entre juegos, cantos y catequesis. La mayoría de mis compañeros han decidido dejar toda la ropa y medicamentos que se habían traído, que aquí hacen mucha falta. Fue un momento triste, pero si en algo coincidimos todos es en que esto no es un adiós definitivo sino un hasta pronto, porque todos sabemos que, juntos o por separado, volveremos a Guinea, donde hemos dejado un trocito de nosotros. Intentamos despedirnos de toda la gente que hizo posible esta misión, como Perpetua, la anciana que nos ha alimentado con todo cariño durante nuestra estancia y de quien ya os he hablado, de los escolapios y las hermanas misioneras de la Inmaculada Concepción.

Haciendo un paréntesis, un día le dije a una de las chicas del pueblo con la que he compartido mucho tiempo que me encantaba su vestido, confeccionado con una tela muy alegre y tradicional. Pues bien, esta mañana, a las siete y media, antes de que partiéramos en dirección a Bata para tomar el avión rumbo a Malabo y a España, ha aparecido mi querida Luz María con un traje que le dije que me gustaba. Ha sido uno de los detalles que más me han 'tocado', y que me llevo conmigo con todo el sentido de la palabra. A ella no me la llevo porque no puedo, pero lo haría de mil amores.

Ya estamos en el aeropuerto internacional de Bata, donde los misioneros somos más del sesenta por ciento de los pasajeros. Las instalaciones son muy sencillas, la gente amable y todo muy casero. Han cancelado el vuelo sin previo aviso; gracias a Dios, no volamos a España desde Malabo hasta mañana por la noche. De lo contrario, no sé qué hubiera sido de nosotros. Llevamos seis horas de retraso y, cuando nos han dicho que tendríamos que esperar hasta la tarde para coger el avión, todos, sin excepción, nos lo hemos tomado sorprendentemente bien, pues ya estamos hechos a los imprevistos y al horario 'flexible' ecuatoguineano.

Hemos decidido sacar partido a este contratiempo y aprovechar la tarde para conocer un poco Bata, así que hemos llamado a un taxi y nos hemos montado los siete en él. Sí, los siete, cosa que el taxista ha aceptado con toda naturalidad, para enfilar después en dirección al paseo marítimo. Nos hemos bajado congestionados por las apreturas y la falta de aire y hemos elegido comer cerca de la embajada española, situada frente al mar, en un restaurante hispano-guineano muy agradable y fresquito. Lo regenta una señora marroquí que, al captar que éramos españoles por el barullo que hacíamos, insistía en servirnos rabo de toro, cuando lo que queríamos todos era una buena ración de 'comida basura'.

Al final ganó la nostalgia gastronómica y optamos por pizza, huevo con patatas y hamburguesa. La verdad es que cuando hay hambre no importa lo que te pongan en el plato, pero el estofado que nos ofrecía aquella mujer me recordaba a España, y eso me suponía una sensación agridulce; amarga porque ya estamos dejando este gran continente y dulce porque cada vez siento más cerca mi patria, donde continuará la misión.

Después de comer hemos dado un paseo. Al cabo de unos diez minutos, hemos encontrado a pie de calle un pequeño mercadillo con artesanías locales, donde hemos pasado un rato regateando. En España me parecía algo imposible de hacer, y aquí he comprobado que se me da fatal.

Una selva sin Tarzán

De regreso al aeropuerto, al retraso anunciado para la partida de nuestro avión tuvimos que sumarle tres horas adicionales. Finalmente despegamas hacia Malabo, la capital del país, que no está en el continente africano, sino en la isla de Bioko. En un abrir y cerrar de ojos -apenas se tarda treinta minutos- llegamos a la tierra prometida, donde hemos tenido la suerte de ser acogidos como en casa en el seminario de Nuestra Señora del Pilar Banapa.

Esta escala me ha dado la oportunidad de aprovechar un día como turista recorriendo la isla. La madre naturaleza no deja de sorprenderme en este país, donde todo es a lo grande, hasta el punto de que las hojas de los plataneros tienen cuatro veces mi altura, mires donde mires no ves nada que no sea verde y todo crece en abundancia. Da la sensación de que en cualquier momento va a surgir Tarzán de entre la selva. Es como un sueño que te hipnotiza y donde el tiempo no pasa. Intentaba fijarme en todo con intensidad para que las imágenes se quedaran grabadas en mi mente y poder recordarlas después a la perfección. Ni siquiera quería perder un segundo en coger el móvil y hacer una foto, porque no es posible plasmar en ella tanta belleza.

Ahora, ya en el aeropuerto y a punto de despegar hacia España, me doy cuenta de que verdaderamente una imagen vale más que mil palabras y me encantaría que lo que he visto se pudiera describir en papel, pero os invito a que lo comprobéis por vuestra cuenta. Me voy enamorada de este país, pero sobre todo del corazón de su gente, con la certeza de que volveré.

Estudiante de Enfermería. Sevilla. 20 años. Colabora con un grupo misionero de Regnum Christi.