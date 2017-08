Programa fiestas Buñol 2017 | Qué hacer antes y después de la Tomatina Fiestas de Buñol, en una imagen de archivo. / LP Consulta el programa completo de las Fiestas de Buñol 2017 LAS PROVINCIAS Lunes, 28 agosto 2017, 22:22

Buñol celebra estos meses de agosto y septiembre las Fiestas Buñol 2017 que más representan a la localidad valenciana, aquellas que consigue reunir a un gran número de gente que admira o participa en muchos de los actos de su programación, entre los que destaca la Tomatina Buñol 2017.

Durante casi tres semanas, Buñol no sólo se teñirá de rojo por su popular Tomatina, ya que también tienen cabida los conciertos, espectáculos, pasacalles y procesiones en honor a los patrones del municipio en estas esperadas Fiestas Buñol 2017. La fiesta no solo se concentra en la lucha de tomates. Buñol se encuentra durante esos días en sus fiestas, por lo que se convierte en un escenario perfecto para pasarlo bien.

Aquí puedes consultar el programa completo de actos de las Fiestas de Buñol 2017:

Mucho más que una batalla campal de tomates

La Tomatina de Buñol es el acto más reconocido y popular de la localidad y está considerada desde el año 2002 como una Fiesta de Interés Turístico Internacional. Pero, sin embargo, no es el único reclamo para los visitantes. A lo largo de las semanas también se realizarán actividades de ocio y entretenimiento relacionadas con la popular Tomatina de Buñol. Eventos característicos de la localidad valenciana como el 'Tomate Rock', el Concurso de Charangas 'Tomaterangas' o la semifinal de Sona La Dipu con Miss Cafeina, Varri Brava y Second, celebrada el miércoles 30 de agosto, después de la Tomatina. Este evento además, se compaginará con el tradicional concurso de Mojete y Ajoaceite en la plaza del pueblo y la c/ del cid.

Durante el resto de la semana, seguirán los actos festeros. El jueves 31, fiesta en honor al patrón del pueblo San Luís Beltrán, se realizarán diferentes actividades como el concierto de Campanas y toques tradicionales valencianos a cargo de Mestres Campaners Valencians. El viernes 1 de septiembre, Buñol se volverá a teñir de rojo con el tradicional concurso de preparación de gazpacho. El sábado y el domingo se celebrará la fiesta de 'El litro' y 'El día de las músicas' respectivamente, con un programa lleno de eventos y el lunes 4 se pondrá el broche a las fiestas de Buñol 2017 con un castillo de fuegos artificiales disparado desde la Avenida de Rafael Ridaura.