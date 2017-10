Premio Viernes, 6 octubre 2017, 00:39

El cava Vilarnau Brut Reserva ha sido premiado con el premio 'Best Cava' y 'Best Spanish Sparkling Wine' en el certamen The Champagne & Sparkilng Wine World Championships, uno de los concursos internacionales más prestigiosos dedicados al mundo del champagne y los espumosos. Vilarnau Brut Reserva se elabora siguiendo el método tradicional, con sus dos fermentaciones, y una posterior crianza en botella de 15 meses. Está elaborado con la variedad Macabeo y Xarel.