Poder y sexo Fernando Guillén Cuervo protagoniza 'Oleanna'. / lp Fernando Guillén Cuervo llega al Teatro Talía de Valencia con 'Oleanna', una controvertida historia sobre acoso sexual donde se cuestiona el sistema educativo NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 20 octubre 2017, 00:54

Fernando Guillén Cuervo, en el papel del profesor John, y Natalia Sánchez, interpretando a la universitaria Carol, se subirán a partir del miércoles al escenario del Teatro Talía de Valencia para interpretar a los dos personajes de 'Oleanna', obra del brillante dramaturgo estadounidense David Mamet. Dirigida por Luis Luque, 'Oleanna' es una compleja historia en la que se entremezcla una trama de acoso sexual y se cuestionan el sistema académico vigente y los intereses y jerarquías.

En una entrevista con LAS PROVINCIAS, Fernando Guillén Cuervo recordó que en 1992 algunos sectores de la sociedad estadounidense acusaron al autor de «machista, oportunista y misógino» al coincidir el estrenó de la obra con la denuncia contra el juez Thomas, candidato al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por acoso sexual a una profesora universitaria.

GUÍA uDónde Teatro Talía de Valencia (C/ Caballeros, 31). uCuándo Del 25 d e octubre al 5 noviembre. uHorarios De miércoles a viernes a las 20 horas. Sábados a las 18.30 y 21 horas. Domingos a las 18.30 horas. u Duración 1 hora y 30 minutos, aproximadamente. uPrecio Desde 16 euros.

- Una vez diseccionado su personaje, ¿cree realmente que Mamet es un misógino o se le acusó sin razón?

- No, no creo que sea un misógino. Para mí es un descarado y provocador. Él mismo se pone casi en el personaje de John, y no como víctima, por eso hemos querido darle al personaje la dimensión que se merece. Además, un intelectual como Mamet que motivo iba a tener para meterse con una alumna y criticar al género femenino. Eso fue una mala interpretación de un texto que se anticipó a su tiempo.

- Además de protagonista también es coproductor de 'Oleanna'. ¿Qué es lo que le atrajo del texto?

- He apostado por 'Oleanna' porque es una obra que me gusta especialmente, muy polémica y que se encuentra de plena actualidad. No hay nada más que ver los casos lamentables de acoso que se están denunciando en Hollywood para ver que, desgraciadamente, el tema está ahí. También influyó en la elección el hecho de que teníamos ganas de hacer justicia a David Mamet.

- ¿Qué supone para un intérprete meterse en el papel de un personaje del controvertido Mamet?

- Yo creo que para cualquier actor trabajar un texto de Mamet es muy jugoso porque es un maestro de los diálogos; es un escritor que desnuda a los personajes con sus vicios y sus virtudes.

- En su momento no se entendió la obra, ¿pero cree que en este momento se puede comprender mejor, con el escándalo de Harvey Weinstein denunciado por decenas de famosas actrices por acoso sexual?

- Bueno, esto forma parte de la historia del ser humano. En las últimas décadas se han alcanzado logros en contra del machismo de 'alta radiación', pero todavía subyace un machismo en la publicidad, la música, por la calle.... Es un poco lo que ocurre con este profesor, John, aparentemente correcto, pero luego se ve que no lo es. Es un hombre contradictorio con un discurso libertario, progresista y un poco antisistema, que sin embargo tiene necesidades burguesas.

- Cuando habla de las contradicciones entre el discurso y las necesidades materiales de John, ¿está pensando en alguien en concreto de la sociedad española?

- En una persona concreta no, pero es un discurso no sólo de la sociedad española sino de la sociedad occidental en general. La socialdemocracia, la progresía... se ha venido un poco abajo por esa rendición a los impulsos burgueses.

- En cuanto a la obra, parece que en el texto de Mamet no hay una buena y un malo o al revés.

- Es muy cierto. Son dos víctimas de su necesidad de prosperar en la vida. Ambos son infieles al discurso.

- ¿Qué tal trabajar con la 'alumna' Natalia Sánchez?

- Muy bien. Maravilloso todo. Es una primerísima actriz, sensible, inteligente y muy bien preparada. Es un disfrute trabajar con ella.

- Guionista, productor, director, actor... Toda una vida dedicado a la escena.

- Sí, es cierto. El oficio que me da de comer es el de actor, pero mi sueño profesional siempre fue ampliar perspectivas dentro de esta profesión. Estudié la carrera de Imagen y Sonido y me gustaba la dirección teatral y de cine; estar delante y detrás de la cámara, y es lo que hago.

-Además de teatro y cine su vida profesional ha estado muy ligada a la televisión. ¿La serie que ideó como 'El caso. Crónica de sucesos', de la que yo era una gran fan, tienen alguna posibilidad de volver?

- Me gustaría, pero no tengo ninguna información. Ahora estoy grabando la serie 'Servir y proteger'. También tengo giras por delante con 'Oleanna'. De momento estoy dedicado a esto en cuerpo y alma.