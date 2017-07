Al mar con tu mascota: playas de la Comunitat para ir con perros Lugares en los que disfrutar del mar, el buen tiempo y la compañía de nuestros «mejores amigos» C. BENLLOCH Miércoles, 5 julio 2017, 19:23

El verano ya está aquí, y con él han llegado las ganas de playa y refrescarse en el mar. Sin embargo el buen tiempo no viene solo. Llega, como cada año, acompañado del calor agobiante. Pero no hay que olvidar que nosotros no somos los únicos que lo sufrimos: nuestras mascotas también sufren las consecuencias de las altas temperaturas. Por suerte en la Comunitat encontramos varias playas para ir con perros, una opción ideal para disfrutar del mar sin tener que dejar a nuestras mascotas en casa.

Estas son algunas de las playas de la Comunitat a las que puedes ir a pasar el día con tu perro para disfrutar junto a él de un refrescante día en el mar. Eso sí, sin olvidar respetar siempre la normativa que rige este tipo de playas en la Comunitat.

Playas para ir con perros en la provincia de Valencia

Playa El Brosquil, Cullera

Con una longitud de 2.000 metros y una anchura de 30 metros, se encuentra al sur del término municipal de Cullera. Este tramo de costa abarca tres zonas con diferentes características: la del Brosquil, la del Silencio, formada por rocas y pequeñas zonas de arena, y la zona semi urbana del Dorado. A esta playa se puede acudir con perros desde el 15 de junio hasta el 14 de septiembre de 2017.

Playa El Brosquil, Cullera / Cullera Turismo

Playa L’Ahuir, Gandia

Con casi 2 km de longitud, es una de las pocas playas vírgenes que se conservan en el litoral valenciano. Su acceso se puede realizar desde la playa norte, paseando por la orilla del mar, o desde la carretera Nazaret-Oliva. Al norte de esta playa encontramos la única playa naturista que se puede localizar en la zona. Antes de llegar al río Vaca, límite natural de esta playa, se encuentra la Playa Can, espacio preparado porque los bañistas puedan acudir con sus perros. Pese a que hace algunos años algunos usuarios se quejaban de que las normas eran demasiado estrictas, esta playa se ha convertido en un referente en la Comunitat entre las playas para perros. Eso sí, para ir con nuestra mascota deberemos llevar su pasaporte veterinario en regla y bolsas para excrementos. Es obligatorio mantener al perro con correa en la arena, pero no mientras esté en el agua.

Playa L’Ahuir, Gandia / Ayuntamiento de Gandia

Playa canina de Pinedo

Ubicada al sur de la ciudad de Valencia, se encuentra cerca de la zona del puerto. Se trata de una playa de arena fina y dorada, con aguas tranquilas, a la que podrás acudir con tu mascota en la zona acotada durante la época estival, desde el 15 de junio hasta el 30 de agosto.

Playas para ir con perros en la provincia de Alicante

Playa Escollera Norte, Dénia

La zona de la Escollera Norte se encuenta en la Punta del Raset, junto a la zona portuaria de Dénia. Desde el 21 de julio del pasado 2016, esta playa admite perros sin tener que pagar ninguna tasa. En ella los perros pueden ir sueltos, aunque se deben seguir las normativas y aquellos de raza peligrosa deberán ir con bozal. Como en el caso anterior, hay que llevar consigo el pasaporte veterinario actualizado y bolsas para recoger los excrementos.

Playa Escollera Norte, Dénia / Tino Calvo

Playa Punta del Riu Sec, El Campello

Está situada en la desembocadura del Riu Sec, entre la playa Carrer y la playa Muchavista. Admite perros durante todo el año, y cuenta con un parque canino totalmente equipado. Como en los casos anteriores, hay que llevar el pasaporte veterinario y bolsas sanitarias, y respetar las normas de convivencia entre perros y bañistas.

Playa Punta del Riu Sec, El Campello

Playa de mascotas Barranc D’Aigües, El Campello

El Campello se sitúa a la cabeza de la provincia en lo que se refiere al turismo 'petfriendly', y lo demuestra con esta segunda playa para perros con la que cuenta el municipio. Al final de la Playa Barranc d'Aigües y junto a la desembocadura del Río de Aigües -se accede por Playa de la Lloma de Reixes- se encuentra esta recoleta playita en la que puedes disfrutar del mar con tu mascota durante todo el año.

Playa de mascotas Barranc D’Aigües, El Campello

Playas para ir con perros en la provincia de Castellón

Playa de Aiguadoliva, Vinaròs

Apta para perros, la playa de Aiguadoliva en la costa sur de Vinaròs, permite a los usuarios acceder a ella con sus mascotas. Esta playa posee la certificación medioambiental ISO 14001, garantizando su correcto mantenimiento, limpieza y respeto por el medio ambiente. Situada en el extremo sur del término municipal de Vinaròs, se encuentra en la desembocadura del barranco con el mismo nombre y limitando con Benicarló. Está compuesta por arena, grava y cantos rodados.