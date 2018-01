Planes de ocio para resistir la cuesta de enero Darko Novakovic / Fotolia Actividades en Valencia con las que soportar la vuelta a la rutina tras los excesos navideños LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 11 enero 2018, 20:51

Enero suele ser un mes de nuevos aires, propósitos y planes. La cultura y el entretenimiento siempre son la mejor opción para pasar un buen rato y empezar el año con una agenda inmejorable. Estos eventos en la ciudad te ayudarán a soportar la cuesta de enero:

En forma para los Goya

Tras los excesos navideños no hay que ejercitar únicamente el cuerpo para ponerse al día, también hay que ponerse a punto para disfrutar de los estrenos cinematográficos nacionales y estar preparado para hacer apuestas sobre las ganadoras y perdedoras de la próxima gala de los Goya, que se celebrará el próximo 3 de febrero.

Fotograma de la película 'Verónica', nominada a los Goya 2018.

Si todavía no has visto las películas nominadas, Fnac presenta la ocasión perfecta con un ciclo de proyecciones de las candidatas a alzarse con el galardón esta edición. Los días 15, 22, 28 y 29 de enero a las 18.00 horas en el Fórum de la Fnac podrás disfrutar de 'No sé decir adiós', 'Abracadabra', 'Tadeo Jones 2' y 'Verónica'.

Películas nominadas que se proyectarán “NO SÉ DECIR ADIOS” de Lino Escalera. Tres nominaciones: Mejor Director Novel, Mejor actriz de reparto y Mejor actriz protagonista. “ABRACADABRA” de Pablo Berger. Ocho nominaciones incluidas Mejor actirz y Mejor guion original. “TADEO JONES 2, EL SECRETO DEL REY MIDAS" de Enrique Gato y David Alonso. Nominada a Mejor película de animación. “VERÓNICA” de Paco Plaza. Siete nominaciones, incluidas Mejor película y Mejor dirección.

Ocio y gastronomía en el Mercado de Colón

Los segundos domingos de cada mes tienes una cita con un nuevo concepto de evento en Valencia, una entretenida manera de ir de shopping mientras tomas algo y disfrutas de la gastronomía. El Mercado de Colón se apunta a la tendencia 'market' con su Zoco, que este enero se celebrará los días 14 y 21 de enero y donde podrás pasar una tarde diferente mientras buscas gangas.

Exposiciones

Son varias las muestras que puedes disfrutar este mes en la ciudad para llenar tu agenda de planes interesantes. La Casa Museo Benlliure de Valencia acoge hasta el domingo 15 de abril la muestra 'Primeros referentes de la acuarela valenciana', que trata sobre el resurgimiento de esta técnica en la pintura del siglo XIX y es gratuita los fines de semana y festivos. Otras opciones para visitar son las exposiciones 'Las imágenes del poder', en el MuVIM hasta el 21 de enero, y 'Rebeldía. Narraciones femeninas en el mundo árabe' en el IVAM hasta el 28 de este mes.

Presentación de la exposición 'Imágenes del poder'. / Damián Torres.

Mercadillo fotográfico

Siguiendo con la tendencia 'market', la librería Railowsky organiza un llamativo mercado fotográfico por quinto año consecutivo, que estará disponible hasta el 31 de enero. Podrás hacerte con fotografías originales de una gran cantidad de fotógrafos profesionales para decorar tu hogar o el de quien quieras con un bonito regalo.