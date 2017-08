El plan de verano de... Nacho Fresneda El actor valenciano elige Xàbia. Amigos, chiringuito, buena comida y playas escondidas inundan sus vacaciones NOELIA CAMACHO Domingo, 20 agosto 2017, 12:00

Xàbia es, para el actor valenciano Nacho Fresneda, el destino elegido no sólo para pasar sus vacaciones, sino también para retroceder a la juventud. No en vano, es Alonso de Entrerríos, uno de los protagonistas de la serie 'El Ministerio del tiempo'. El intérprete abre así la puerta del tiempo para recordar los veranos «que cogíamos el coche, de jóvenes, y que aún llevábamos la 'L' para recorrer la zona», asegura, antes de afirmar que esta localidad alicantina le hace sentirse un poco «nostálgico». «Visitas algunas calas a las que ibas de joven y te das cuenta de que ahora no queda nada», afirma.

Durante los días libres que puede tomarse entre sus múltiples compromisos laborales, el plan del actor consiste, sobre todo, en compartir momentos con los amigos. «Soy muy de chiringuito, pero también de ir a la playa, de hacer agujeros en la arena, de jugar a las palas...», cuenta. Tanto es así que, aunque huye de la masificación a la orilla del mar -«algo que en agosto parece casi imposible», siempre va en busca de calas más vírgenes y desconocidas. Entre sus favoritas, Cala Ambolo.

Fresneda enumera la lista de lugares que suele frecuentar por la zona. Entre sus imprescindibles se encuentra el chiringuito la Caleta. Y, para almorzar, -algo muy típico en los valencianos-, destaca la tasca del mercado de Xàbia. «Hacen unos increíbles almuerzos con salazones», confiesa.

Otros establecimientos como el restaurante la Tasca o Bon Amb se encuentran entres sus favoritos. Pero el actor también recomienda una visita obligada a la lonja de pescado del puerto.

Le gustan los arroces y la buena comida. «En esta zona todo está buenísimo. Parte de mi presupuesto lo suelo destinar a probar lo nuevo que hayan abierto por la zona. Aunque en lo relativo a la paella, la mejor es la de casa. Mi cuñado es un maestro paellero», asevera. Por ello, también aconseja una visita a la verdulería Hurtado, «donde se pueden encontrar productos ecológicos y comida sana para llevar», narra Fresneda.

Como buen actor, en su lista de imprescindibles también se encuentran los cines de verano Jayán de la localidad, donde disfrutar de una película al aire libre. Aunque no podrá pasar mucho tiempo en la localidad ya que, próximamente, comenzará a rodar la nueva película del director Rodrigo Sorogoyen.