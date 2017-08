El plan de... David Casinos El deportista valenciano, enfrascado en un nuevo reto, disfruta de unos días de desconexión en un pequeño pueblo de Lleida rodeado de montañas y familia NOELIA CAMACHO Miércoles, 30 agosto 2017, 00:28

Su familia, un grupo de amigos y sus perros guías son los imprescindibles del deportista valenciano David Casinos para pasar unos días de desconexión. Tras abandonar el mundo del atletismo, donde consiguió grandes éxitos como lanzador de peso, Casinos está enfrascado en un nuevo reto: el ciclismo en pista. Por ello, confiesa, este año no ha tenido muchas vacaciones pero sí ha aprovechado para escaparse una semana a una pequeña localidad, L'Albi, situada en Lleida. «Hacía tiempo que no desconectaba tanto. Apenas he visto a los vecinos. Allí no se oye ni un coche. Como mucho, algún tractor», bromea el deportista. Lo cierto, cuenta, es que el municipio tiene apenas medio millar de habitantes, por lo que ha estado rodeado, sobre todo, de sus seres más allegados.

Allí ha aprovechado para pasear por la montaña con sus animales. «Yo recomiendo este destino porque te permite desconectar de todo. La cabeza deja de funcionar al ritmo que lo hace habitualmente y puedes descansar», afirma.

Aconseja, a su vez, visitar no sólo el pequeño pueblo, sino también realizar excursiones por la montaña. Él lo ha hecho y ha dado largos paseos con sus perros, a veces acompañado de su mujer o de su hija. Para el atleta, otra de las actividades que se pueden realizar en este enclave catalán es la visita a un río cercano. La naturaleza parece esencial para Casinos. Aunque, confiesa, en este verano, apenas ha pisado la playa. Sólo ha tenido una semana de desconexión ya que se está preparando para llegar a los campeonatos mundiales de la disciplina en la que ahora está embarcado y que se celebrarán el año que viene. «Nos hubiera gustado ir este verano a ver cómo competían algunos compañeros en otros campeonatos. Mira si somos 'masocas'», asegura entre risas. Sin embargo, cuenta, en 2017 sólo ha podido tomarse esos pocos días de asueto porque quiere estar listo para volver a dar todo de él en la pista.

Casinos describe más detalles de su plan. «He estado en casa de unos amigos que hacen maratones. Nos conocimos y nos han invitado a pasar unos días con ellos», asevera para poner de relieve cómo el deporte no sólo es competición y sirve también para unir a las personas.

En lo que se refiere a la gastronomía de la zona, Casinos destaca como imprescindibles desde el 'pa amb tomaca' a los típicos 'calçots' pasando por una buena escalivada. «Hemos comido mucho producto típico de aquí, mucha verdura. Todo muy sano», concluye el deportista valenciano.