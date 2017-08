El plan de... Cristina Rodríguez La estilista pasará el verano trabajando. Pero descansará entre Barcelona y Punta Cana. Siempre cerca del mar NOELIA CAMACHO Valencia Domingo, 6 agosto 2017, 12:59

Mar, mar y mar. A la estilista y presentadora alicantina Cristina Rodríguez se la puede encontrar en verano siempre cerca de la playa.

Descansará tres semanas de la grabación del programa 'Cámbiame'. De ellas, dos las pasará en Barcelona trabajando en el rodaje de la película 'Súperlópez', en la que intervienen actores como Dani Rovira y Maribel Verdú. El resto de días, se marchará a Punta Cana (República Dominicana). «Viajaré a un 'resort' que conozco, con playas muy bonitas, voy a disfrutar una semana», revela. Su intención, aclara, es «no hacer nada durante esos días». «Me marcho para desconectar, para no coger el teléfono», bromea.

Aún así, aprovechará su estancia obligada en la ciudad condal -«donde viví doce años»- para disfrutar de ella los fines de semanas. Así que la estilista recomienda desde un recorrido por el Paseo de Gracia o Rambla Cataluña, a una visita a la playa del Bogatell. «Es la que más me gusta de la ciudad. Sus chiringuitos son excelentes. No bebo apenas alcohol, pero cuando estoy allí me gusta alquilar una hamaca y pedir un mojito o una piña colada. Siempre, un cóctel. Aunque, eso sí, muy flojito», afirma entre risas la estilista.

«Soy de las de alquilar una hamaca y pedir un cóctel con poco alcohol», cuenta la estilista

No es de las que se lleva la toalla y la sombrilla hasta la orilla de la playa. «Eso sólo lo hago cuando estoy en Benidorm (ciudad donde nació). No me preguntes por qué, pero es algo que me sale cuando estoy en casa», dice. No deja pasar la ocasión de dejarse caer por el Xiringuito Escribà, en la misma playa del Bogatell (Barcelona), «para saborear sus excelentes pescados y arroces», narra. Para comer o cenar propone varios restaurantes, aunque en su lista de recomendables se encuentra el Sushi 99.

Y como plan alternativo para «pasar un día de lujo», invita a los más curiosos a regentar la terraza del Hotel Mandarín Oriental de Barcelona. «Es un sitio espectacular», asevera.

Rodríguez, además, da consejos a todos aquellos que se decidan por viajar en vacaciones. «Les recomiendo que no gasten mucho en billetes de avión y que, por contra, lo inviertan en lugares donde comer, sitios a los que visitar y actividades divertidas», asegura.

El fin de semana pasado, además, estuvo trabajando en Ibiza. Otro enclave que recomienda por ser una isla muy «glamurosa». «Es una lugar donde se pueden hacer cosas increíbles. Hay mucha gente joven, es todo muy 'luxury'», concluye.