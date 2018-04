La pesadilla del capitán Ahab José María Pou, en el centro, durante la representación de 'Moby Dick', acompañado en el escenario por Oscar Kapoya (izquierda) y Jacob Torres. / lp José María Pou amarra su barco ballenero en el Teatro Principal de Valencia para protagonizar 'Moby Dick' NIEVES MARCOS Viernes, 20 abril 2018, 00:35

Una historia impresionante entorno a una travesía marina a la caza de una ballena blanca y un personaje imponente, el del capitán Ahab, al que da vida el director y actor barcelonés José María Pou, está convirtiendo a 'Moby Dick' en uno de los grandes éxitos teatrales de la temporada. El montaje teatral, que se estrenó hace tres meses en el Teatro Goya de Barcelona, se ha embarcado hasta el Teatro Principal de Valencia, donde permanecerá amarrado sólo hasta este domingo, para seguir después su viaje hacia otros escenarios.

La tragedia comienza con Ismael, un joven aventurero que llega al puerto de Nantucket dispuesto a enrolarse como marinero en cualquier barco que vaya a cazar ballenas, y termina en el Pequod, un buque ballenero que comanda el capitán Ahab.

GUÍA uDónde Teatro Principal de Valencia (C/Barcas, 15). uCuándo Del 19 al 22 de abril. uHorarios Hoy, viernes, y mañana, sábado, a las 20 horas. domingo, a las 18 horas. uDuración Una hora y 20 minutos (sin entreacto). uPrecios Desde 12 euros.

Pero el objetivo real de la travesía del máximo oficial marino no es sólo cazar cetáceos, sino que pretende matar a Moby Dick, la gran ballena blanca que le dejó mutilado de una pierna. La obra, basada en el texto de Herman Melville, se centra aquí fundamentalmente en el solitario capitán, un personaje con ambición y deseo de venganza que «se convierten en obsesión y después en «locura», señala José María Pou en Valencia durante la presentación del espectáculo.

«Sé que me tengo que enfrentar a Ahab con la misma pasión, valentía y determinación con que Ahab se enfrenta a la ballena. Con la misma locura. O puede que incluso más», reflexiona el protagonista, quien con su grandeza actoral y su 1,95 metros de altura convierten a 'Moby Dick' en un extraordinario montaje teatral, sobre el que Pou admite que acaba la función «exhausto», porque el personaje que interpreta es «excesivo» y que sólo se puede interpretar con la «entrega total del actor», reconoce.

Además de Pou, los actores Jacob Torres y Oscar Kapoya se desdoblan en otros significativos personajes del relato como Ismael, Starbuck o Pip.

La adaptación de esta vasta novela de aventuras -cuyo original es de 700 páginas, no de las aproximadamente 150 de las ediciones juveniles- la ha realizado Juan Cavestany, para quien la historia «es el viaje de un suicida». Añade que «el trabajo de organizar 'Moby Dick' en mi cabeza y desbrozar el libro de Melville en busca de su elixir ha sido una de las experiencias más fundamentales que he vivido. No sé qué habría sido de mí si no lo hubiera hecho».

La dirección la firma Andrés Lima, quien explica que este 'Moby Dick' se centra en el capitán , «o más bien en la pesadilla de Ahab, que no es otra que la ballena blanca».

Para Lima el carácter de Ahab «nos brinda la cara oscura del hombre, y a la vez, su caza».

En esta producción de Focus, la escenografía de Beatriz San Juan, la iluminación de Valentín Álvarez y la música de Jaume Manresa, aportan una dimensión a la obra que invita al espectador a hacer un viaje a las profundidades de la locura de un hombre capaz de todo para satisfacer su empeño.

La representación cuenta con un espectáculo multimedia que experimenta con varios de los lenguajes que tiene el teatro, en el que el sonido es tan protagonista como la música, las voces, las proyecciones en vídeo grabadas en alta mar, la luz o los momentos de magia con niebla y humo.