Paco Roig, corazón y sabiduría

Desde que conozco al panadero Paco Roig, me ha sorprendido constantemente con los panes que ha ido ofreciéndome y dándome a degustar. Muchas veces me ha llamado y me ha pedido: «Pedro, vente a Pintor Maella -donde tiene su obrador-, a ver qué te parece». Siempre me ha presentado novedosos panes de una calidad incomparable. Hace unos años, mi buen amigo José Carlos Capel, toda una autoridad en el mundo del pan le dedicó un artículo en Gastroactitud titulado 'Un panadero de los hermanos Adrià', en el que le reconocía las actitudes que posee para crear maravillosos panes, rosquilletas y todo aquello dependiente de una elaboración de harina, agua y levadura.

Paco es algo más que un panadero al uso. Paco elabora con sabiduría, experiencia, pero sobre todo con el corazón. Una sensación que siempre he tenido desde que hace años le conocí.

Él habla con sus clientes, que en Valencia y buena parte de España son legión, y les hace panes con sus gustos, a la carta. Y los desarrolla bajo su conocimiento y, hasta que no están perfectos, no los ofrece. Cómo buen panadero, un día me reconoció que «el pan hace mesa» y tengo que reconocer que no le falta razón. Las sensaciones de una comida vienen marcadas en muchas ocasiones por la calidad del pan que nos han ofrecido. Paco es un inconformista y ese carácter le hace volcarse en su oficio que es algo más que su trabajo, es su pasión, y constantemente ofrece nuevos panes que sorprenden a sus clientes y consumidores.

Y ese trabajo que desarrolla, por supuesto, da sus frutos. Esta temporada se ha volcado en los panes de cereales 100%. El pasado martes presentó en el restaurante La Sucursal, en el edificio Veles e Vents, su nueva colección de panes y productos navideños. Una presentación en la que tuvo una gran presencia de la hostelería valenciana.

Los nuevos panes presentados son elaborados al 100% con distintos cereales, entre ellos el centeno, la espelta, el kamut (un trigo duro procedente de Egipto), avena o la novedosa algarroba. Todos los asistentes pudieron degustar novedosas combinaciones como el pan de centeno aromatizado, de cerveza, de panceta Casa Alba, de queso, de avellana y albaricoque, de aceituna Kalamata, de café y frutos secos o de calabaza, son algunas de las novedades presentadas.

Cómo podrán observar, Paco Roig no se limita hacer un pan clásico, y su formación le permite de manera exquisita y muy acertada ofrecer unas deliciosas propuestas dulces. Por lo tanto, también aprovechó el acto, y con la proximidad de las fiestas navideñas presentó los productos que podrán encontrar en sus tiendas.

Entre esos productos, encontramos mini pasteles de boniato, galletas de jengibre, tejas de almendra, polvorones, pastas de té, filipinos rellenos, mantecados o borrachitos.

Creaciones

La gran atracción que posee por la cocina, le hace presentar creaciones gastronómicas dónde el pan se acompaña de un cuidado y seleccionado producto. Entre ellas, Paco Roig presentó sus Bangs rellenos de tartar de gamba o de pluma con foie, Airbaguettes, Brioche de parmesano con Torta del Casar, o de trufa con foie. Airbags de trufa con sepia y miso, cacahuete con aceite y curry, maíz morado, Cracker de anchoa, Mollete de parmentier de pulpo gallego, Coca de sobrasada y miel o sus deliciosos Filipinos de foie.

A lo largo de la presentación, Paco estuvo arropado con muchos de sus clientes, la mayoría de los cuales ya son amigos. Entre ellos encontramos a Ricardo Gadea (Askua), Alejandro Platero (Macel-Lum), Jorge y Javier de Andrés (Grupo La Sucursal), Andrés Pereda (Komori), Quique Barella (Torreta), Fernando Navarro (Goya Gallery), Alberto Alonso (Dos Estaciones), Paco y Maite Garrigós (Barbados), Ceferino Juárez y su mujer Francisca Pinto (Tapearte y Entre Naranjos), Manuel Alonso Fominaya (Casa Manolo, Daimuz), Carlos Bonillo (Rossinyol, de Náquera) y Miguel Ángel Mayor (Sucede) el nuevo Estrella Michelin de la ciudad de Valencia.

Paco Roig interpreta la panadería como la alta cocina del pan. A través de métodos artesanos y un profundo trabajo de investigación sobre fermentaciones, masas madre, basa sus productos en el respeto al producto natural y al sentimiento

El acto, en el que se pudo maridar el pan de Paco Roig con quesos de Solaz , vinos de Bodegas Sierra Norte y y brotes de Germinarte y que contó con la con la colaboración de Harinas Almela, también sirvió para presentar en sociedad el acuerdo alcanzado por Paco Roig y Exclusivas Barrios, nuevo distribuidor en la Comunitat Valenciana para los prodcutos del panadero.

Paco Roig. C/ Pintor Maella, 36. Telf. 963311550. Valencia.

Paco Roig Mercado Central. Palcos del 125 a 127, y del 174 al 176. Telf. 963829213. Valencia.