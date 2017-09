Planes para celebrar la Oktoberfest en Valencia Oktoberfest en Múnich. / EFE Ofertas de ocio para los amantes de la cerveza que no necesitan una excusa para hacer un brindis CONCHA MOLINA Jueves, 21 septiembre 2017, 20:06

Múnich queda algo lejos desde Valencia, pero no por ello hay que renunciar a la tradición alemana de la Oktoberfest importada gracias a sus grandes atractivos que embelesan a los valencianos: Cervezas, salchichas y fiesta.

La original alemana se celebra el primer sábado después del día 15 de septiembre y dura hasta 18 días (entre el 16 de septiembre y el 3 de octubre por si alguien está pensando en hacer un viaje). La tradición surgió en el año 1810 en la boda del príncipe Luis I de Baviera y la princesa Teresa de Sajonia, quienes quisieron celebrar su enlace por todo lo alto. Y decidieron repetirlo al año siguiente hasta crear una tradición que ha llegado hasta el día de hoy, traspasando incluso fronteras.

Fiestas organizadas Oktoberfest a la valenciana

Algo más cerca queda el Centro Comercial Gran Túria, que celebra entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre la fiesta de la cerveza valenciana en su zona de parking. En la Oktoberfest Olé no faltarán los típicos bancos de madera, las jarras de cerveza gigantes, las salchichas, el puré de patatas ni el chucrut (col blanca fermentada).

De lunes a viernes de 18:00 a 1:30 de la madrugada y sábados y domingos de 13:00 a 1:30 horas y con ofertas especiales cada día: jueves 21, primera jarra 1€; viernes 22, regalo de un caso vikingo por cada jarra de 1 litro; martes 26, salchichas con puré de patatas y chucrut por 1,99 €; miércoles 27, 50% en cervezas alemanas; jueves 28, 2x1 en cervezas presentando el carnet universitario; viernes 29, un sombrero de regalo por cada jarra de litro; domingo 1 de octubre, concierto en directo de IV Cuatro, versiones del pop y rock español de los 80.

OktoberFest Olé

La segunda opción a mesa puesta es la oferta de Casino Cirsa que celebra entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre hará de la cerveza y el traje tirolés sus protagonistas. Su bufet se llenará de platos propios de la gastronomía alemana y cerveza gratuita.

De dónde viene la cerveza Fábricas de cerveza con visitas guiadas + catas

Tyris

Si alguna vez te preguntaste de dónde viene y cómo se hace el líquido dorado, resulta que en Valencia hay muchas fábricas que organizan visitas guiadas con catas de variedades incluidas. El interesado deberá, eso sí, hacer una reserva previa poniéndose en contacto con la empresa para consultar disponibilidades.

1) Fábrica de La Socarrada

Calle Sequia de Vila, s/n (Xàtiva)

Es el caso de la fábrica de La Socarrada, que organiza visitas con reserva cada sábado a las 11 de la mañana. Por 6 € por persona, incluye una visita guiada por la planta con explicación del proceso de elaboración, cata y picoteo.

2) Fábrica de Tyris

Polígono Industrial L'Oliveral, nº 2 (Riba-Roja del Túria)

También los sábados, entre las 11:30 y las 14:00 horas, la fábrica de la valenciana Tyris organiza visitas guiadas para descubrir cómo se hace sus seis variedades de cerveza. De hecho, el visitante podrá probar todas ellas ya que por 9€ incluye cata ilimitada de cervezas.

3) Fábrica de Gènesis

Calle Molló, nº 4 en el Polígono Industrial Favara (Valencia)

En pleno Parque Natural de la Albufera, Cerveza Gènesis ofrece una visita guiada con degustación de cervezas. Una ruta que recorre todo el proceso de gestación de sus variedades, pasando por la producción de naranjas ecológicas y del arroz con DO "Arròs de València", presentes en los productos típicos valencianos incluidos en la degustación.

4) Fábrica de Cervezas Antiga

Camí Vell de Russafa, 100 (Catarroja)

Antiga Artesana ofrece visitas guiadas con cata ilimitada de sus cinco variedades de cerveza y de todos los pasos que recorre la fabada para convertirse en una espumosa cerveza. Las catas empiezas a las 10:30 horas y duran unas tres horas. Suelen ser lo sábados, teniendo que reservar en su web para comprobar qué días abren sus puertas.

Templos de la cerveza Tiendas especializadas en Valencia

La Boutique de la Cerveza

Más allá de las terrazas de los bares. Más allá que las estanterías de los supermercados. Hay un mundo a parte para los amantes de la cerveza y está formado por todas las tiendas especializadas que hay en la ciudad. Cervezas de importación, artesanales, de sabores, colores y olores de lo más dispares. Lo mejor de todo es que muchas de ellas organizan catas y eventos especiales alrededor de su producto estrella. Toquemos madera y que no haya ningún terremoto próximo que eche a perder tantos botellines.

1) La Boutique de la cerveza

Calle Luis Santángel, 19 (Valencia)

Carteles, estanterías de manera y quién sabe cuántos botellines llenan las paredes de este local entre el barrio de Ruzafa y la Avenida Reino de Valencia. Esta tienda lleva a otro nivel la afición por esta bebida y la convierte en una pasión.

2) Las Cervezas del Mercado

Plaza de la Ciudad de Brujas, s/n (Valencia)

No hay manera más valenciana de celebrar una fiesta que tiene la cerveza como protagonista que hacerlo brindando un par de botellines en el mismísimo Mercado Central. Un stand con ciertos de cervezas importadas donde lo complicado será quedarse con una.

3) Beers and travels

Calle Serranos, 19 (Valencia)

Si no sabías que Los Suaves, AC-DC o Iron Maiden tienen su propia cerveza, es porque no conoces ninguno de estos locales. Si lo sabías y te consideras fan de cualquiera de ellos, deberías hacer una visita Beers and Travels y ponerte al día de las novedades del mundo cervecero.

4) Zona de catas

Calle Murta, 6 (Valencia)

En el corazón del barrio de Benimaclet, bombea un corazón cuya sangre está hecha de cerveza y de hidromiel, licores, mieles, mermeladas... Una tienda que representa a un barrio en el que la artesanía y el producto de proximidad se asientan en cada local y en este caso en clave de 'birra'.

5) 99 Cervezas

Calle Burriana, 29 (Valencia)

Rochefort, Westmalle, Beljaven y Semichlaus no son nombres de estanterías de Ikea, sino variedades de cervezas belgas, británicas y alemanas que se encuentran en el catálogo de 99 Cervezas. Nada mejor que el consejo de sus dependientes para elegir entre tantos nombres la cerveza adecuada para cada persona.

Más Ruta por los locales de cerveza artesanal de Valencia

OktoberFest casera Organiza tu propia fiesta de la cerveza

Para los más originales y caseros, la tercera opción es organizar una fiesta temática en el propio salón con los amigos. Un poco de decoración, disfraces para los más atrevidos, un par de jarras de cristal, un paseo por cualquiera de las tiendas de la lista y un repaso a la gastronomía alemana y a empezar a celebrar.

El código de vestimenta de este evento será el tradicional traje tirolés o, por lo menos unos tirantes para dar un poco de ambiente. Puede hacerse un concurso y el ganador a mejor disfraz se lleva la bratwurst más grande. El salón también debería vestirse de gala, siendo el azul y el blanco los colores dominantes en homenaje a la bandera de Baviera. Como siempre, la clave está en los detalles: Servilletas, auténticas jarras cerveceras, pegatinas de pretzels en las paredes... Lo de meter un banco ya es algo más complicado...

La cerveza no puede faltar, obviamente, pero hay más cosas que hacen de una reunión de amigos una fiesta temática de la Oktoberfest. Y sí, hablamos ahora de comida. Antes se han mencionado las bratwurst que, para que nos entendamos, son las típicas salchichas alemanas que todos asociamos a esta fiesta. Seguro que cualquier carnicería de barrio o supermercado se ha hecho eco de esta fecha y ha incluído algunas en sus expositores.

Vídeo. Receta salchichas a la cerveza con pimentón.

Otro alimento asociado a esta fiesta son los pretzel, el pan salado con forma de lazo para acompañar cualquiera de los platos. Para rizar el rizo, pueden rellenarse también con embutido, queso o vegetales al gusto. No puede faltar tampoco el chucrut, una especie de puré de coles fermentadas perfecto para acompañar las carnes, por ejemplo, un plato de codillo a la alemana.

Vídeo. Receta de codillo con chucrut.

Si a los comensales les gustan lo sabores contrastados, no puede faltar en la mesa es el Birnen, Bohnen und Speck, que significa peras, judías verdes y bacon precisamente porque es de lo que está hecho.

Para que los vegetarianos no sufran mucho, otro plato típico es el Kartoffelsalat, una ensalada de patatas cocidas, cebolla y salsa de pepinillo, comino y mayonesa. También son aptos los Knödel, que son como unas albóndigas de pan que pueden rellenarse a gusto del consumidor.

Por útltimo, hay un par de expresiones alemanas que podrían aumentar la sensación de estar en Múnich: "Ein, Bier, bitte!" (ain biar, bite) para pedir una cerveza, "Mahlzeit!" (Maal-tsáit) para decir "¡buen provecho" y "A Mass, bitte!" (a más, bíte) para pedir un litro de cerveza. Con esta clase avanzada, ya estás más que listo para disfrutar de la fiesta de la cerveza. Y como dirían los alemanes al brindar: Prost!