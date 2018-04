Los nuevos vinos de Vallegarcía

Nunca me atrevería a decir que los vinos españoles son lo mejores del mundo. Mi chauvinismo nunca me llevará decir tal aseveración, que roza el forofismo vitivinícola. Eso si, si que me atrevería a decir y a escribir, que en la relación calidad/precio, los vinos de los bodegueros españoles, superan con creces a sus competidores, y su presencia en los mercados internacionales, cada día es más notable.

Nuestras tierras y sobre todo nuestro clima, hace posible que la gran cantidad de variedades existentes, se adapten a la perfección en nuestras tierras, y encuentren en ellas y en nuestra climatología el aliado perfecto para cualquier vicisitud. Y esas sensaciones fueron las que me trasmitieron los vinos del Pago de Vallegarcía durante su presentación en Valencia.

A finales de los 90, el empresario Alfonso Cortina, un apasionado del mundo del vino, decidió desarrollar un proyecto vinícola y encontró en los Montes de Toledo, el entorno ideal para crear un sueño; una bodega propia dónde elaborar sus vinos.

Después de unconcienzudo estudio, en 1999 inició la plantación de las siguientes variedades: Viognier, Cabernet Franc, Syrah, Merlot, Petit Verdot y Cabernet Sauvignon. Cómo he comentado, en los Montes de Toledo se encuentran los viñedos que encontramos a 850 m. de altitud, ocupando una extensión de 31 He. Un área influenciada por el Parque Nacional de Cabañeros.

Cabañeros destaca por el Monte Mediterráneo que dominan en las montañas, mientras que en las llanuras, encontramos los pastos que llegan a los Montes de Toledo.

La primera cosecha se obtuvo en el 2001, y al igual que las siguientes se confeccionaron en una bodega vecina, hasta que en el 2006 se inauguró la bodega, obra del arquitecto Martínez Pita.

Desde el primer momento, el objetivo de Alfonso Cortina; cómo buen amante del vino, fue crear unos vinos de personalidad y equilibrio, buscando la alta calidad a partir de sus uvas de Pago que la bodega posee. El momento de vendimia depende de la añada, y de las condiciones climatológicas que se han vivido a lo largo del año.

Recolección a mano

La recolección de las uvas se realiza a mano en cajas de 15 kilos, que una vez es despalillada pasa al prensado y a continuación a la fermentación natural del mosto.

Una vez alcanzados los puntos óptimos, los distintos vinos pasan a la barrica, después a la botella, dónde reposaran hasta el momento óptimo de ver la luz y salir al mercado. Llama la atención que plantara una variedad tan compleja como es la Viognier, una variedad francesa, que en España nadie se había atrevido a plantar, y a elaborar con ella un monovarietal. Lo recuerdo perfectamente, pues desde la pasión que siempre he desarrollado por conocer vinos blancos lo comencé a consumir desde que salieron al mercado las primeras añadas, sorprendiéndome por la gran sutilidad que encontraba al principio, y a la complejidad que poco a poco iba desarrollando. Además de Pago de Vallegarcía Viognier, los otros vinos son Vallegarcía Syrah, Hipperia y Petit Hipperia, estos dos últimos se elaboran con Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot y Cabernet Franc, pero cada uno de ellos desarrolla una concepción muy diferente al otro. Mientras que el Hipperia es un vino de gran singularidad y temperamento, mientras que el Petit Hipperia es un vino de carácter jovial, alegre, no exento de cierta complejidad y firmeza.

Para presentar sus vinos en Valencia, Alfonso Cortina eligió el restaurante El Poblet (C/ Correos, 8. Valencia), dónde Luis Valls su cocinero eligió un menú en el que se encontraban platos de inspiración y creatividad propia, con platos de antaño de Quique Dacosta, creando una cohabitación gastronómica de gran singularidad y nivel.

Además de presentar sus vinos a buena parte de la restauración valenciana, Alfonso quiso hacer oficial el nombramiento de Javier Monedero y su empresa Dicoval cómo su nuevo distribuidor en la provincia.

Con la presencia del propio Alfonso Cortina, y el enólogo de la bodega Adolfo Hornos, los asistentes fuimos probando los vinos, acompañados del menú de Luis.

A la llegada, Maite Pérez Tapia, sumiller y jefa de sala, nos recibía con una copa de Hipperia 2015, proveniente de una botella Mágnum, un envase en el que el vino evoluciona mucho mejor.

Una vez sentados en la mesa, Luis nos fue los aperitivos, que vienen enunciados cómo la Hora del Vermut, en los que encontramos bocados de plena influencia mediterránea. Vermut y raíces de olivo, Unas almendras, Turrón de almendro, Caballa en escabeche de naranja, Tomate encurtido y Carbón con all i oli de Garrofón. Todos resultaron muy interesantes y sabrosos, destacando las secuencias de las almendra, el punto crujiente del Turrón de almendras, el sabor marino de la caballa, y el punto jugoso del tomate encurtido.

El primer plato fue la Sopa de tomates verdes emulsionada con hierbas frescas y quisquillas, y se sirvió con el Viognier 2015,

Las notas aromáticas que desarrollada el plato, unido a la textura, encajan con finura y elegancia en este vino blanco, en el que encontramos esas notas herbáceas y unos leves tostados provenientes de la barrica.

El Cubalibre de Foie es el siguiente plato, y está a punto de llegar a la mayoría de edad, pues Quique Dacosta lo creó en 2001. Si siendo un plato de gran singularidad y sigue teniendo una gran demanda; prueba (cómo yo llevo ya varios años) de que el foie vuelve. Esa gran personalidad que encontramos en los vinos Pago de Vallegarcía hace que el Pescado de Lonja en All i Pebre lo sirvan con Petit Hipperia 2015. La salsa consistente que acompaña al pescado, se alegra con la jovialidad de este vino en el que las notas afrutadas son de gran sensualidad. Es un vino de gran estructura, en el que las notas especiadas destacan, al igual que la fruta roja fresca.

Con el siguiente plato; Presa Ibérica 'Joselito', asada con aromas torrefactos se sirvió Vallegarcía Syrah 2015. Una carne cómo es la presa, nos ofrece textura, sabor y una gran jugosidad gracias al veteado de su interior, los aromas a torrefactos recuerdan a los propios que trasmite el vino. Una variedad cómo es la Syrah, nos ofrece toques de fruta roja, y ese toque característico a Toffe que lo trasfiere su paso por barrica, y que armoniza a la perfección con la presa y sus aromas a torrefactos.

Para finalizar, volvemos a otros de los clásicos de Dacosta, su Arroz de cenizas, un arroz que nos recuerda al típico 'socarrat' que encontramos en muchas paellas. Y para acompañarlo, volvemos al Hipperia 2015. Un vino que destaca por esos toque especiados que nos ofrece y que acompañan al toque ahumado que nos trasmite el arroz.

El Poblet. C/ Correos, 8. Telf. 961111106. Valencia.