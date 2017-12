Lo nuevo de Woody Allen Kate Winslet y James Belushi, entre los protagonistas. El director neoyorquino ambienta su último melodrama en el fascinante Coney Island de los años 50 BORJA CRESPO Viernes, 22 diciembre 2017, 01:00

Coney Island es un lugar mítico en el paisaje neoyorquino, una península al sur de Brooklyn donde reinaba la magia a principios del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial. Indispensable en la cultura popular americana, este escenario fascinante conformado por atracciones de feria y puestos de perritos calientes es el marco elegido por Woody Allen en 'Wonder Wheel'. Una noria como elemento imprescindible da pie a bellas estampas encuadradas por el gran director de fotografía Vittorio Storaro ('El último emperador'). Olor a palomitas recién hechas, queso cheddar fundido y ambiente circense en decadencia envuelven un drama romántico ambientado en los años 50 y protagonizado por el veterano Jim Belushi, Juno Temple y Kate Winslet, con la colaboración de Justin Timberlake. Pasión y violencia se dan cita en un filme que retrata una crisis de pareja con la mafia de por medio. Hay amor y traición en 'Wonder Wheel', temas presentes en la filmografía de Allen, que ya citó Coney Island en 'Annie Hall', donde situó la casa de la infancia del personaje Alvy Singer. Las montañas rusas del parque forman parte de la memoria sentimental del cineasta. «Su momento álgido fue mucho antes de que yo naciese, pero cuando yo iba todavía era bastante divertido», cuenta. «Siempre me impresionaba. Allí había tantas personas pintorescas, y había actividades diferentes y complejas: era una atmósfera muy vital. Pensé que sería una atmósfera muy provocativa para ubicar una historia». Las vidas cruzadas de cuatro roles centrales, un matrimonio con problemas, una hija pródiga que vuelve al hogar perseguida por criminales y un proyecto de escritor, son descritas con el bullicio de la feria de fondo en la década de los años 50.