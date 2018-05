Música con buen sabor Los 'food trucks' estarán emplazados en la explanada norte de la Marina de Valencia, junto a la Pérgola Modernista. / M. molines Tapas con Swing reúne una quincena de 'food trucks' con cocina de todo el mundo GPS VALENCIA. Viernes, 11 mayo 2018, 00:08

La segunda edición de Tapas con Swing, que arranca hoy viernes y se celebra hasta el próximo domingo 13 de mayo, viene cargada de sabor. A los ritmos bailables del swing, el jazz y el soul, la fiesta con entrada libre, organizada por LAS PROVINCIAS en colaboración con Cervezas Amstel, presenta una completa oferta gastronómica con una selección de los mejores sabores del mundo.

Lo mejor del swing con dj's y música en directo y una pista de baile de tarima para darlo todo durante el fin de semana. Y una quincena de 'food trucks' para reponer fuerzas con propuestas sorprendentes que van desde dos a seis euros.

PROPUESTA GASTRONÓMICA 'Food trucks' uN5 Burger Hamburguesas gourmet. uLujuria Foodtruck Comida mexicana. uThe Wonderfood Truck Piadinas de todo tipo. uCountryfood Cocina exótica. uMr Rick. Bocadillos sabrosos. uLa Rodante Pizzas artesanas. uNómada Truck 'Meat balls', sorprendentes albóndigas de carne. uWings Alitas de pollo fritas. uGallina Turuleta Huevos rotos. uOh My Dog Perritos calientes. uCroqueta y Presumida Croquetas artesanas. uKebob Kebabs gourmet. uSushi Room Cocina japonesa. uOma's Crepe Crepes artesanas. uMuu Ice Helados personalizados.

Las 'gastronetas' ofrecerán al visitante la posibilidad de elegir entre un buen listado de cocinas diferentes y sorprendentes. Los amantes de lo italiano pueden disfrutar de pizzas artesanas hechas en el momento. Los atrevidos pueden optar por platos exóticos como tacos de cocodrilo y carne de canguro. Hay hamburguesas gourmet, con carne de vaca gallega, sin aditivos, ni conservantes y con pan artesano de cerveza tostada Amstel Oro. Para quienes prefieran sushi, habrá un punto con lo mejor de la cocina japonesa. Los bocadillos de autor también tienen su espacio, con sabrosas propuestas, campeonas de España. Además, se podrá probar piadinas de todo tipo, perritos calientes, crepes artesanas hechas en el momento, huevos rotos, 'meat balls' -sorprendentes albóndigas de carne de ternera y pollo de corral-, croquetas artesanas con sorprendentes sabores que se salen de lo habitual, kebabs gourmet o lo mejor de la comida mexicana de calidad. Y para acabar con un sabor dulce y refrescante, helados personalizados con un sinfín de sabores.

Todo ello, con nombres como los de N5 Burger, Lujuria Foodtruck, The Wonderfood Truck, Countryfood, Mr. Rick, La Rodante, Nómada Truck, Wings, Gallina Turuleta, Oh My Dog, Croqueta y Presumida, Kebob, Sushi Room, Oma's Crepe y Muu Ice. Un buen repaso a todos los estilos de comida, que se podrán maridar a la perfección con una buena cerveza Amstel, colaborador del evento.

Tapas con Swing es el mayor evento gastronómico y musical del fin de semana. No hay que perdérselo por su potente oferta gastronómica y por su divertido programa de actividades con la música en directo de bandas de swing, jazz y soul, dj's y JAM sessions, exhibiciones de baile, clases de iniciación a bailes como el 'lindy hop' o el 'authentic jazz' y una pista de baile con tarima en la que se celebrará un concurso de baile con premios para las tres parejas ganadoras.