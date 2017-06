Música, Aventura y los mejores planes de Bonaire con la llegada del verano

Juegos multiaventura Bonaire ofrece un sinfín de planes veraniegos. Música, actividades infantiles, animación y mucho más en el centro comercial de moda. REMITIDO Valencia Jueves, 22 junio 2017, 19:06

Con la llegada del verano ya no hay excusa para no salir de casa y Bonaire te lo pone aún más fácil poniendo a tu disposición los mejores planes del fin de semana. Pero las propuestas no acaban con el fin de semana, porque durante la semana continúa la aventura con Dock39 que permanece abierta todos los días.

Ambiente, música en directo y animación infantil, ¿Qué nos espera en Bonaire este fin de semana?

Ahora que el calor aprieta el viernes por la tarde es momento ya de romper con nuestra rutina tomando algo al aire libre. La ambientación musical del dj Steve y las ofertas y promociones de los restaurantes son la simbiosis perfecta para la Happy Hour, dos horas estupendas para poner en marcha nuestro fin de semana y recibir la llegada del verano con la mejor de nuestras sonrisas.

Música en directo en Las Terrazas de Bonaire / Remitido

En la matinal del sábado nos espera de 12 a 14, la actuación de The Walkers, rock urbano de los años 70 y 80 que pondrá la banda sonora a la Hora del Vermut, un momento perfecto para aprovechar los descuentos gastronómicos que nos ofrecen algunos restaurantes para tomar el aperitivo y disfrutar de las tapas. Una apuesta divertida para una mañana especial.

Y el domingo de 12 a 14 vuelven las actuaciones infantiles. La magia inundará cada rincón de Bonaire para que los niños sean los protagonistas de la mañana. Y si al finalizar la animación el hambre aprieta, la mejor opción es degustar alguno de los completos menús familiares que ofrecen los restaurantes de las Terrazas durante el fin de semana.

Pero además, la aventura continúa en Dock 39. De lunes a domingo los más de 1.600 metros de multiaventura están disponibles para que toda la familia pueda divertirse a la vez. La zona de escalada, sala de jumping, juegos de escape real, campamentos urbanos, una piscina de bolas, espacios para cumpleaños, celebraciones infantiles y para los más intrépidos, durante las tardes del fin está abierta la espectacular tirolina que hace las delicias de grandes y pequeños. Todo ello, hace de este espacio un lugar perfecto para el mejor plan familiar de ocio y tiempo libre.

Un fin de semana diferente, un fin de semana estival… ¡Un lujo que no nos podemos perder!