El mundo de las setas

Reconozco que no tengo la pasión, ni la paciencia que poseen los recolectores de setas. Personajes más conocidos cómo micófagos. Eso de ir por el monte a la caza y recolectar esos frutos de la naturaleza no va conmigo. Ello no significa que no disfrute de ellos cuando comienza la temporada y los encuentre en las carta de muchos restaurantes de la Comunitat.

Por lógica, son los establecimientos del interior, los que más los ofertan, pues encontrándose cerca de los montes o sierras valencianas, la recolección esta más que garantizada. Lo crean o no, cualquiera de ustedes puede ser un recolector de setas, y disfrutar de ellas en su casa, eso si, después de haber hecho un esfuerzo físico, el cual les abrirá el apetito, y así podrán disfrutar de la recolección realizada.

Para salir al monte a la búsqueda de tan apreciado manjar, el equipamiento y todo aquello que le rodea, es posible que usted ya lo tenga en su casa. La vestimenta debe ser ante todo cómoda y suelta. Andar por el monte de manera agradable es fundamental para disfrutar, y que el esfuerzo físico no sea incómodo.

Una vez encontrado esa vestimenta con el calzado apropiado, los demás utensilios son muy comunes. Una navaja para cortar el pie de la seta, nunca se debe de arrancar (aunque se pueda), así garantizaremos que otra seta podrá surgir la temporada siguiente. También es importante recolectarlas en un cesta de mimbre (nunca en bolsas de plástico), utilizando estas cestas, las esporas que poseen las setas, irán cayendo, y así sembraran el terreno para futuras temporadas.

Variedades

Estos son los utensilios más necesarios, y junto a ellos, es fundamental llevar una buena guía de variedades de setas, para reconocerlas, y así no recoger alguna variedad venenosa.

Una vez recolectadas y llevadas a casa, es importante lavarlas, pero no lo debe de hacer sumergiéndolas en el agua un largo tiempo. Si realiza esta acción, los pocos aromas que poseen los perderán, por lo que yo les recomiendo, que utilicen un trapo húmedo y un cepillo. Con el trapo podrán limpiar la seta de tierra o de arena muy común en nuestros monte, también de pinocha, y con el pincel podrán llegar a sus rincones más recónditos.

Algo muy importante, la seta no se recomienda comerla cruda, se pueden producir algunas indigestiones, por lo que siempre hay que consumirlas, cocinadas.

La composición de ellas es mayoritariamente agua, alcanzando un 70%, por lo que son ideales para cualquier régimen de adelgazamiento.

A la hora de guisar, las setas van bien con el arroz y la pasta. Se pueden utilizar en guisos de carne, por ejemplo los gazpachos. La brasa resultan deliciosas, también la plancha, y se suelen acompañar con ajos, perejil y aceite para darles cierta jugosidad.