Miserias de ricos

El cineasta sueco Ruben Östlund deja en evidencia las miserias de la clase media-alta occidental en 'The Square', película premiada con la Palma de Oro en Cannes y que llega este viernes a los cines. 'The Square' es una instalación que incita a los visitantes al altruismo y a confiar en los demás. Pero cuando a Christian le roban su teléfono móvil, su reacción no le deja precisamente en buen lugar. En la proyección oficial en San Sebastián, Östlund puso a prueba al público y a sí mismo con un pequeño experimento: dejó su móvil y su cartera en el suelo de la sala durante toda la proyección. Otro tema de actualidad que toca la película es el de la crisis mediática y el sensacionalismo.