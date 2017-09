Los mexicanos Telekrimen traen su salvaje directo a Valencia La banda de garage-punk actuará el 4 de octubre en el Magazine Club LAS PROVINCIAS Lunes, 25 septiembre 2017, 20:07

Convertidas en verdadero referente del underground mexicano, las gentes de Telekrimen llegan hasta Valencia (4 de octubre, Magazine Club) para dar buena cuenta de su maestría a la hora de desgranar lo mejor de su repertorio, basado en los sonidos más salvajes importados del surf de los 50, el garage de los 60, el punk de los 70 y la cultura de serie B.

Con discos en su haber como 'Horror Vision' (2000), 'Pánico en el año zero' (2005), 'Resurreción de los Sangre Zombies del más allá' (2007) o 'El rey de los incendiarios' (2012), y a partir de temas propios combinados con alocadas revisiones de clásicos de The Mummies, Los Saicos o The Sorrows, el combo ha ido nutriendo su filosofía sonora de los acordes más ácidos y punzantes que ha sido capaz de brindar el rock and roll a lo largo de su historia.

Tras casi dos décadas en la carretera, y bajo el liderazgo de Fernando Espinoza, Telekrimen, que han compartido tablas con formaciones como The Fuzztones, The Fleshtones, Wau y los Arrrghs!!!, The Sonics, Phantom Surfers o Satan's Pilgrims, dan el salto a Europa para presentar su última criatura, 'Culto a lo imbécil', en la gira denominada "El tour del fin del mundo", que les llevará hasta el festival We’re Loud, de Nápoles, además de por varias ciudades españolas.