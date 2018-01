Maurice el pingüino

Presentada en el festival de cine de animación de Annecy y en la sección Europa Junior del Festival de Sevilla (destinada a niños de 3 a 12 años) 'The jungle bunch, la panda de la selva' adapta al formato cinematográfico la serie de animación 3D 'The Jungle Bunch to the rescue (Les As de la jungle) 'creada, escrita y dirigida por David Alaux, Jean-François Tosti y Éric Tosti. Maurice es un pingüino en toda regla. Pero hay un tigre dentro de él. Criado por una tigresa, este pingüino, lejos de ser un ave marina se ha convertido en un profesional del kung-fu. Con sus amigos, de ahora en adelante Maurice tratará de hacer reinar el orden y la justicia en la jungla, como hizo su madre antes.