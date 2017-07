De marcha por el FIB 'Fibers' durante uno de los conciertos del festival del pasado año. / TXEMA RODRÍGUEZ Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Kasabian, Foals, Deadmau5, Biffy Clyro y Los Planetas, entre las principales figuras musicales que actuarán del 13 al 16 de julio en el Festival de Benicàssim NIEVES MARCOS Viernes, 7 julio 2017, 11:14

Vuelve el famoso Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que este año cumple su vigésimo tercera edición con un cartel repleto de interesantes propuestas musicales. A partir de este jueves próximo y hasta el domingo 16 de julio, la localidad costera castellonense se convierte en el centro neurálgico de los 'fibers' los grandes protagonistas junto a los artistas de este macrofestival. La calidad de los nombres que acudirán a la cita de este año está sustentada por figuras tan carismáticas como The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, Kasabian, Foals, Deadmau5, Los Planetas, Stormzy, Biffy Clyro, Crystal Fighters, Years & Years, La Casa Azul, Mala Rodríguez y Love of Lesbian, entre otros.

El primer gran cabeza de cartel del día 13 de julio será The Weeknd, nombre artístico por el que se conoce a Abel Makkonen Tesfaye, cantante y compositor cuya fama comenzó en Youtube, con vídeos que él mismo subió a la red.

CARTEL 13 de julio uThe Weeknd, Stormzy, Bonobo, Ride, The Jesus And Mary Chain, The Courteeners, Kaleo. 14 de julio uFoals, Deadmau5, Los Planetas, 2Manydjs, Blossoms, Temples, La Casa Azul. 15 de julio Red Hot Chili Peppers, Biffy Clyro, Liam Callagher, Dinosaur JR , Peter Doherty, Mura Masa, Surfin'Bichos, Mala Rodríguez. 16 de julio uKasabian, Crystal Fighters, Years & Years, Love of Lesbian, Kaytranada, Dua Lipa, Tiga.

El 14 de julio serán Los Planetas quienes actuarán en una de las principales horas de la jornada. Habituales de este festival, Los Planetas son una de las bandas más importantes del rock nacional. Cuenta con excelentes canciones como '¿Qué Puedo Hacer?', 'Segundo Premio', 'David y Claudia' o 'Corrientes Circulares', entre otras, además de varios discos.

Y los más esperados, los gigantes del rock, Red Hot Chili Peppers, protagonizarán el cartel del sábado con su único concierto en España. El grupo californiano, formado por el vocalista Anthony Kiedis, el bajista Flea, el batería Chad Smith y el guitarrista Josh Klinghoffer, ha obtenido cinco discos multiplatino.

El domingo, último día del festival, el horario principal lo protagonizará Kasabian, la banda de Tom Meighan y Sergio Pizzorn, uno de los grupos de rock de más éxito en Reino Unido.

En cuanto a los escenarios, por Las Palmas, el principal, pasarán The Weeknd, Bonobo (live), Srormzy, Ride, Belako y Sunflower Bean el jueves; Foals, Deadmau5, Los planteas, Blossoms, Mourn y The Sherlocks el viernes; Red Hot Chili Peppers, Biffy Clyro, Liam Gallagher, Dinosaur Jr y The Strypes el sábado, y Kasabian, Crystal Fighters, Years & Years, Dua, Lipa, Declan McKenna y Evripidis and his Tragedies el domingo.

El escenario Visa ofrecerá una muestra ecléctica que abarcará entre otros a The Jesus and Mary Chain, Kaytranada, Love of Lesbian, Courteeners, Mura Masa, Mala Rodríguez, Joe Crepúsculo, La Casa Azul, Temples, Peter Doherty, Surfin' Bichos, Tiga y Slaves.

Por su parte, el playero South Beach Dance Stage contará con la oferta electrónica, house, techno, hip hop y demás tendencias bailables con nombres como Sylvan Esso, Troyboi, James Vincent McMorrow, Austra, Pional o Peaking Lights.

En el Radio 3 Fib Club estarán bandas y artistas como Viva Suecia, Tórtel, Gatomidi, Bigott, Biznaga, Desperate Journalist, Cómo vivir en el campo, Linda Guilala, Las odio, Havalina y Aldo Linares.

Sobre las zonas de acampada, el FIB 2017 sumará este año un tercer cámpin (BlueCamp) a los dos ya existentes, VillaCamp y CampFest, que en esta edición ha incrementado su aforo un 40 por ciento. Desde la organización del FIB destacan que el ritmo de asistencia de público nacional es cada vez mayor y, por primera vez en ocho años, se vendieron rápidamente todos los abonos con zona de acampada. De hecho, ayer mismo el Ayuntamiento de Benicàssim agotó en una hora los 100 pases extra para empadronados en la localidad que se habían puesto a la venta el mismo jueves para acceder al FIB, después de que ya se hubieran agotado los que se habían dispuesto en principio. Según informaron desde el ayuntamiento benicense, el año pasado los abonos de la primera tanda se agotaron pero ya cuando arrancó el festival. Sin embargo, este año estas entradas con mejor precio para los ciudadanos de la localidad se agotaron en su primera remesa dos días después de abrirse el plazo. Por ello, el consistorio había negociado con el festival para que realizara una ampliación del número de entradas disponibles, de manera que ayer se pusieron a la venta 100 abonos más que se agotaron inmediatamente.

El festival prevé atraer a 53.000 asistentes en cada una de sus cuatro jornadas, entre 15.000 y 18.000 personas más por día de lo habitual hasta ahora. El director del festival, Melvin Benn, justificó la masiva afluencia por el «potente» y «extraordinario» cartel de este año.