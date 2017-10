Louis Roederer Brut Premier Viernes, 6 octubre 2017, 00:40

Tuve la ocasión de beber este champaña en verano y adelantar lo que se avecinaba. La pasada semana llegó la noticia de que ha triunfado en los Premios The Champagne & Sparkling Wine World Championships celebrados en Londres, el certamen con mayor prestigio. En concreto ha recibido 5 'Best in Class' y 10 Medallas de Oro convirtiéndose en la 'maison' más premiada.