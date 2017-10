Lola Herrera y Juanjo Artero llegan a Valencia con 'La velocidad del otoño' Lola Herrera y Juanjo Artero. / daniel dicenta La valenciana Magüi Mira dirige esta obra que estará en cartel en el Olympia del 18 al 22 de octubre N. MARCOS Viernes, 13 octubre 2017, 00:06

A partir del próximo miércoles Lola Herrera toma el relevo de José Sacristán en el Teatro Olympia de Valencia para representar 'La velocidad del otoño', una comedia ácida y conmovedora, dirigido por la valenciana Magüi Mira, sobre la fragilidad y frugalidad de la vida. Lola Herrera estará acompañada en el escenario por el popular Juanjo Artero, para quien trabajar con la vallisoletana es «una maravilla».

Herrera interpreta a Alejandra, una artista inteligente y testaruda que ronda la barrera de los 80 y se tiene que enfrentar a su familia por el lugar donde va a pasar el resto de los años que le quedan de vida. Sus hijos quieren enviarla a una residencia y quedarse con sus bienes, hecho que ella no acepta.

Por su lado, Juanjo Artero se mete en el papel de Cristóbal, el hijo más joven de la protagonista que después de 20 años de ausencia aparece en el piso en el que vive su madre para convertirse en un mediador in extremis de la familia.

Artero, que actualmente interviene en la serie de televisión 'Servir y proteger', reconoce cierta debilidad por «la experiencia teatral como ser humano, ya que me gusta mucho pero no quiero renunciar a ser televisión o cine. El contacto con el publico en el teatro me llena de vida y me da mucha energía para seguir».

El montaje teatral estará en cartel del 18 al 22 de octubre. Funciones de miércoles a sábado a las 20 horas, y el domingo a las 19 horas.