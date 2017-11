La lección de August Owen Wilson, Jacob Tremblay y Julia Roberts en 'Wonder'. / lp Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay protagonizan 'Wonder', la historia de un niño que tendrá que lidiar con las burlas de sus compañeros N. M. Viernes, 1 diciembre 2017, 00:57

Protagonizada por Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay, 'Wonder' retrata la historia de un niño de primaria con una deformidad en el rostro, que debe lidiar con las burlas de sus compañeros cuando asiste a una escuela convencional. Roberts interpreta a la madre del niño y Owen al padre. Jacob Tremblay, con una interpretación memorable en 'La habitación', es el niño protagonista, August Pullman. La cinta, adaptación cinematográfica del libro superventas de R.J. Palacio 'Wonder. La Lección de August', está dirigida por Stephen Chbosky ('Las ventajas de ser un marginado').

Auggie Pullman, cuyos defectos de nacimiento y numerosas intervenciones quirúrgicas lo han mantenido lejos del colegio, se encuentra de pronto metido de golpe en el que para él es todo un nuevo mundo, el quinto curso, e inicia un viaje inesperado.

Todo lo que ha querido siempre August es ser un niño corriente pero, como no deja de repetirle su hermana, no puedes ser corriente cuando has nacido para destacar. Durante un año por momentos divertido, duro y hermoso, Auggie y todo cuanto lo rodea se verán transformados por las cosas que más importan: la amistad, el valor y la elección cotidiana de ser amables con todos los que se crucen en tu camino. La autora del libro confiesa que cuando lo escribió no buscaba algo que se convirtiera en un fenómeno mundial. «Escribí el libro sin expectativas, sin saber siquiera si se publicaría», admite Palacio. «Solo quería escribir una pequeña historia con un mensaje sencillo de amabilidad, de modo que así es como me pareció que se debía abordar también la película». Añade Palacio que otros cineastas habían hablado de no mostrar siquiera a Auggie, lo que lee pareció «una falta de respeto» hacia los niños con anomalías craneofaciales. «No quería que la película minimizara la gravedad de las anomalías faciales de Auggie, porque es un aspecto sumamente importante de quién es». El filme está reiunfando y es la tercera película más vista en EE UU desde su estreno.