El lado oscuro de la abogacía Denzel Washington protagoniza 'Roman J. Israel, Esq.', película por el que fue nominado al Oscar N. M. Viernes, 4 mayo 2018, 00:22

Aunque Denzel Washington no consiguió el Oscar como mejor actor al que estaba nominado por 'Roman J. Israel, Esq.', la película llega hoy a las carteleras españolas precedida de excelentes críticas, especialmente por su trabajo interpretativo. Denzel Washington regresa en la pantalla grande al genero dramático interpretando a Roman J. Israel, Esq., un activista y defensor de los derechos humanos, quien tras la muerte de mentor, sus ideales comienzan a deteriorarse. Es tal su ambición que la situación lo acabará cegando hasta el punto de caer en la trampa de George Pierce (Colin Farrell), un ambicioso abogado. A la vez inicia una amistad con una joven luchadora por la igualdad de derechos humanos (Carmen Ejogo). Dan Gilroy ('Nightcrawler') dirige este thriller con Denzel ejerciendo de productor y protagonista. En el reparto lo acompañan Colin Farrell ('La seducción'), Carmen Ejogo ('Alien: Covenant'), Shelley Hennig ('About Scout') y Nazneen Contractor ('Parts Per Billion') entre otros.

Washington recibió su primera candidatura como protagonista por 'Malcolm X' (1992), se quedó el año pasado a las puertas de repetir galardón por 'Fences', después de haber sido nominado por 'The Hurrican' (1999) y 'Flight' (2012). Películas, junto a otras como 'Philadelphia' (1993), con las que se ha convertido en uno de los grandes actores estadounidenses de las últimas décadas, reconocido hace dos años con el premio Cecile B. de Mille por su trayectoria. Precisamente este martes pasado Denzel Washington fue elegido candidato a recibir el premio Tony de este año, según anunció la organización del certamen, que reconoce con estos premios las mejores producciones teatrales de EE UU. Washington aspira al Tony de mejor protagonista de una obra dramática por su participación en 'The Iceman Cometh', que hace poco más d eun mes que se estrenó en Broadway. El actor, de 62 años, hizo su debut teatral en los años setenta con la obra 'The Emperor Jones', de O'Neill, cuando era estudiante en la universidad de Fordham.