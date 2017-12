Jancis Robinson destaca el Sólo de Aranleón

La crítica de vinos y Master of Wine Jancis Robinson ha destacado con una extraordinaria puntuación el Sólo tinto 2016 de la valenciana Bodegas Aranleón. En concreto con una puntuación de 16/20. Un importante reconocimiento al trabajo desarrollado por Bodega Aranleón desde el año 2000. En las labores agrícolas con el viñedo, Aranleón desarrolló una sensibilidad claramente ecológica. Se suprimieron el empleo de herbicidas y pesticidas, al mismo tiempo que se racionalizó el regadío. A partir de la añada 2007, todos los vinos son ecológicos, siendo un referente de bodega española que apuesta por la sostenibilidad integral.

En la conocida publicación de la prescriptora británica se describe la nueva añada de Sólo tinto 2016 como: 'Elevada nariz frondosa con un toque de ciruelas. Compacto, fruta madura con una maduración fuerte de hoja de tabaco recién curada. Final terroso y especiado. Taninos secos y marcados. No muy largo, pero placentero en el paladar medio'. Sólo 2016 ha sido elaborado en un 80% con Bobal en secano de viñedos de la Finca Casa de la Viña en Requena. Este fue el primer vino elaborado en Bodega Aranleón con la añada 2003. Jancis Robinson lleva en la divulgación y crítica de vinos desde 1975. Su principal ocupación hoy en día es www.jancisrobinson.com, pero también es responsable de muchos de los libros de referencia estándar sobre el vino, incluyendo The Oxford Companion a Wine y con Hugh Johnson The World Atlas of Wine.