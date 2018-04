Humor negro en 'El funeral' Clara Alvarado, Antonio Resines, Concha Velasco, Cristina Abad y Emmanuel Medina ante el Teatro Olympia. / damián Torres Antonio Resines protagoniza junto a Concha Velasco en el Teatro Olympia de Valencia una comedia en la que el público se verá envuelto en la trama NIEVES MARCOS Viernes, 6 abril 2018, 00:35

La importante actriz Lucrecia Conti ha muerto. En la representación los espectadores asisten al gran velatorio que el ministerio de Cultura ha organizado en su honor en un teatro para que el público pueda despedirse de ella. Sorpresivamente aparece el fantasma de Lucrecia, quien tiene asuntos que resolver, incluso con su representante. Así comienza 'El funeral', una comedia negra que se estará representando en el Teatro Olympia de Valencia hasta el 15 de abril, donde los espectadores se verán envueltos desde el principio en los acontecimientos de una función que rompe la cuarta pared e invita al público a participar en el velatorio. En la obra, Concha Velasco interpreta a Lucrecia Conti, mientras que Antonio Resines, actor que no suele prodigarse en el teatro, representa a Alberto Luján, el peculiar representante de la diva. Acompañan a estos dos grandes intérpretes Cristina Abad, Clara Alvarado y Emmanuel Medina, en los papeles de parientes de la fallecida. Manuel M. Velasco, hijo de la protagonista, firma el guión y dirección de la obra que llega a las tablas de la mano de Pentación Espectáculos y que tiene como productor a Jesús Cimarro.

Para Antonio Resines 'El funeral' puede verse como «un homenaje» a todas las personas que se han dedicado al espectáculo. Y en cuanto a la figura del representante opina que se trata de que el público se ría «sin hacer sangre».

uDónde Teatro Olympia de Valencia (C/ San Vicente, 44). uCuándo Del 4 al 15 de abril. uHorarios De miércoles a viernes, a las 20 horas. Sábado, fucniones a a las 18 y 21 horas. Domingo, a las 18 horas. uPrecios Desde 15 euros.

- Antonio Resines, ¿en la vida real los representantes de actores se comportan igual?

- Iba a decir que sí (risas), pero no, es otra historia. Un representante intenta cuidar la carrera del actor porque es su trabajo, pero este tipo de 'El funeral' es un jeta, aunque Lucrecia Conti (papel que interpreta Concha Velasco) lo tiene calado. No es un ejemplo de la profesión.

- En la función se rompe la cuarta pared y el público participa en el velatorio.

- Sí, es un funeral y los espectadores si desean mostrar sus condolencias y subir al escenario donde se encuentra el cadáver de Lucrecia para verlo lo hace. Hay espectadores que suben y otros que no, y hay teatros donde el público participa más activamente en la historia que en otros. Luego pasan muchas más cosas.

- El nombre de Antonio Resines es un importante reclamo para cualquier taquilla, aunque no se prodiga nada en el teatro y entiendo que es porque no le atrae.

- Bueno, es más porque no he encontrado nada que me sedujera lo suficiente, aunque yo he producido teatro. Acepté participar en 'El funeral' por el hecho de trabajar con Concha Velasco y ser una buena comedia, en este caso comedia negra. Cambiando de género, por ejemplo yo no haría un monólogo de una hora y 40 minutos de la 'La Reina Juana' como ha hecho de forma sublime Concha; me parece un esfuerzo brutal.

- ¿Y cómo se trabaja con un torbellino de actriz como es Concha Velasco?

- Es una bestia, en el buen sentido de la palabra, y tiene una fuerza increíble. Cuando sube al escenario cualquiera que esté a su lado tiene que estar con todos los sentidos al cien por cien. Además tiene innumerables registros. En la representación ella dice: «Puedo hacer drama, comedia, musical... Puedo hacer lo que me dé la gana», y es verdad.

- Va a estar dos años de gira con esta obra. ¿Eso le apartará del cine y la televisión?

-Para nada. De hecho acabo de rodar dos películas, participo en series y estoy en un programa. El teatro te permite compaginar porque te ocupa fundamentalmente los fines de semana y tienes todas las mañanas libres. Así que si hubiera algo para compaginar se podría compatibilizar perfectamente.