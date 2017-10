Historia de una nariz José Luis Gil junto a la actriz Ana Ruiz durante un descanso de la función. / lp José Luis Gil llega al Teatro Olympia de Valencia con 'Cyrano de Bergerac', la historia del brillante poeta y espadachín acomplejado por su protuberancia nasal NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 27 octubre 2017, 00:51

Uno de los míticos personajes del teatro universal, Cyrano de Bergerac, se subirá a partir del jueves al escenario del Teatro Olympia de Valencia, en la piel del televisivo José Luis Gil. El texto cuenta la vida de un soldado lunático y poeta, conocido por su enorme protuberancia nasal, pero también por su poesía, su facilidad de verso y por su afán por los duelos y las peleas. Debido a su complejo nasal decide no luchar por la mujer que ama y ayudar a su rival en su conquista escribiéndole las cartas de amor. Dirigida por Alberto Castrillo-Ferrer, en el montaje teatral intervienen junto a Gil el valenciano Álex Gadea, Ana Ruiz, Rocío Calvo, Ricardo Joven, Joaquín Murillo y Nacho Rubio.

José Luis Gil, que se siente muy orgulloso de su Cyrano, pero también de su personaje como Enrique Pastor en la serie 'La que se avecina', comentó en una entrevista con LAS PROVINCIAS que una de las mayores complejidades de su papel es que el montaje teatral se representa en verso, con lo que no existe posibilidad de improvisaciones en el guión. Aunque consideró que «precisamente eso y el público en directo forman parte de la magia del teatro».

GUÍA uDónde Teatro Olympia de Valencia (C/ San Vicente, 44). uCuándo Del 2 al 12 de noviembre. uHorarios De miércoles a sábado a las 20 horas. Domingo a las 19 horas. u Duración Dos horas, aproximadamente. uPrecio Desde 15 euros.

- ¿El 'Cyrano de Bergerac' que trae al Teatro Olympia de Valencia está basado en el libreto de Edmond Rostand o en alguna de la obras del propio Cyrano?

- Aunque se han realizado muchas versiones del personaje, en este montaje Carlota Pérez Reverte y Alberto Castrillo-Ferrer hacen una adaptación basada en la obra de Edmond Rostand, tratando de recuperar las raíces del texto original. Sí que es cierto que la historia de Cyrano puede durar cuatro horas y se ha adaptado para dejarla en alrededor de dos horas.

- 'Cyrano de Bergerac' se ha representado en verso, como en este caso, pero también en prosa. ¿El verso entraña una mayor dificultad para el actor?

- A la hora de contar una historia el verso en sí mismo tiene una dificultad añadida que es la métrica... no puedes improvisar. En ese aspecto la prosa es más flexible. En nuestro Cyrano los versos son acogidos desde el primer momento con expectación por el público, y gusta. Yo recuerdo la película de Cyrano interpretada por José Ferrer en 1950, y por la que ganó un Oscar, y era en prosa. Pero en nuestro caso desde el principio nos decantamos por el verso porque este género literario tiene una fuerza increíble y crea una atmósfera muy adecuada para este clásico y el siglo en el que se desarrolla la historia.

- Ya que cita a José Ferrer, ¿qué Cyrano de los que ha visto le ha parecido más real?

- A mi todos los Cyranos que he visto me han gustado. Ya cuando leí la obra de chaval me parecía un personaje tan poderoso, con aventuras tan apasionantes que es muy difícil que no te guste. Cada uno tendrá su personalidad, pero creo que hay tantos Cyranos como actores que lo hemos interpretado.

- El personaje que representa también era un avezado espadachín. ¿ Ha tenido que aprender esgrima para su interpretación?

- Sí, tanto yo como los miembros del elenco que también utilizan la espada en el escenario estuvimos recibiendo clases de esgrima durante todo el periodo de los ensayos. Aunque en escena lo que hagas no sea excesivamente complejo, estás utilizando armas y se requiere una formación básica.

- ¿La caracterización tan marcada de este personaje con su nariz, su peluca, su vestuario fue complicada?

- No, fue bastante fácil. Rápidamente nos decantamos por algo sencillo visualmente, que no supusiera ningún reto a la hora de maquillarse. En el caso de la nariz, decidimos que no fuera excesivamente prominente ni desproporcionada para que no se convirtiera en el centro único de atención, pero que tampoco pasara desapercibida porque es uno de los rasgos característicos del dolor de este personaje.