Sushi con sabor a tres estrellas Michelin El local 'The Araki' está especializado en sushi. / Fotolia El restaurante londinense 'The Araki' ha sido recompensado con el triple distintivo de la guía francesa LAS PROVINCIAS/AFP Valencia Martes, 3 octubre 2017, 21:06

El restaurante 'The Araki', en Londres, ha sido recompensado con 3 estrellas Michelin según ha publicado la guía gastronómica francesa este lunes en su edición 2018 del Reino Unido e Irlanda. El local se ubica en el opulento e icónico barrio de Mayfair, está especializado en sushi y sólo admite nueve comensales.

Su menú cuesta 300 libras (339 euros, 398 dólares) por persona y ha sido el primer restaurante japonés del Reino Unido que ha logrado la máxima distinción. Abierto por el chef Mitsuhiro Araki en 2014, el local se une al exclusivo grupo de los cuatro establecimientos que han conseguido reunir tres estrellas en este territorio: dos en la localidad de Bray y a una hora de Londres, 'The Fat Duck' y 'The Waterside Inn', y 'Alain Ducasse at the Dorchester' y 'Gordon Ramsay', en plena capital británica.

Además, entre los nuevos establecimientos que se distinguen en la guía, hay uno sobre gastronomía española, 'Paco Tapas'. El restaurante se encuentra al suroeste de Bristol y es obra del chef Peter Sánchez Iglesias, que acaba de lograr su primera estrella.