Suicidio gastronómico de cine Solange Blondeau y Marcello Mastroianni en 'La Grande Bouffe'. / LP La munición más inocua de la historia han sido las tartas de nata o chocolate de muchas películas de la etapa muda y sonora ANTONIO VERGARA Domingo, 25 junio 2017, 01:42

Antes de que el acto de comer lo transformaran en un ritual para catecúmenos ('meta la cuchara de abajo hacia arriba', 'alterne el plato sorbiendo de esta copita'), el japonés Juzo Itami filmó una parodia del asunto en 'Tampopo' (1985). Se burlaba de los ritos culinarios de su país y de los ampulosos maestros de la 'filosofía' nipona. Es la escena en que para comer unos simples tallarines, el cocinero 'filósofo' mantiene en vilo durante varios minutos al hambriento joven, explicándole cómo hay que utilizar los palillos así o asá, sorbiendo con ruido o respirando profundamente entre bocado y bocado.

La munición más inocua de la historia del cine y de la humanidad han sido las tartas de nata o chocolate de muchas películas de la etapa muda y sonora. En 'La carrera del siglo' (1965), de Blake Edwards, en el episodio-caricatura de la popular película 'El prisionero de Zenda' (1952), hay un combate multitudinario de tartas -sin heridos-, con Natalie Wood, dulce merengue, ligera de ropa. Es un cariñoso homenaje al lanzamiento de tartas en centenares de películas mudas del género 'slapstick, ideado por Mack Sennett. La batalla de tartas más caótica del cine cómico primitivo la rodó Hal Roach, productor de los filmes de Stan Laurel y Oliver Hardy ('El Gordo' y 'El Flaco'). En 'The Battle of the Century' (1927), la mecha que enciende el intercambio de 'tartazos' es el habitual: alguien le arroja una tarta a otro, éste se la devuelve y, poco a poco, todo el mundo comienza a 'guerrear'. Una sublimación de la violencia y la agresividad.

Uno de los 'tartazos' más románticos del cine lo vemos en 'Se acabó el pastel' (1986), de Mike Nichols. Narra la afligida vida conyugal de Rachel (Meryl Streep) con Mark (Jack Nicholson). Trata de las turbulentas relaciones matrimoniales entre el famoso periodista Carl Bernstein (quien con Bob Woodward destapó el escándalo Watergate en 'The Washington Post', año 1972) y su mujer. 'Se acabó el pastel' es la venganza cinematográfica de su ex mujer, Nora Ephron, autora de una novela autobiográfica y del guión de la película. Uno de los más aplaudidos 'tartazos' de la historia del cine. Rachel, harta de las infidelidades de su marido, le prepara un goloso pastel y lo estrella contra su rostro. Aplausos de las feministas. Fin del matrimonio.

En la historia del cine hay una película ('La Grande Bouffe') que es más anti gastronómica que gastronómica. 'La Grande Bouffe', la 'gran comilona' (1973), de Marco Ferreri, y guión escrito a dúo con Rafael Azcona, fue uno de los títulos prohibidos durante el franquismo. 'La Grande Bouffe' es la historia de una autodestrucción mediante los excesos culinarios y alimenticios más frenéticos que hayamos contemplado en una pantalla. La ideología anarquista de Ferreri y la muy pesimista de Azcona, se confabulan para construir la metáfora del final de una clase social, la burguesía, simbolizada por un juez, un realizador de televisión, un piloto civil y un restaurador.

El guión fue descuartizado por cuatro 'monstruos': Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi (reputado cocinero en la vida real: publicó varios libros), Michel Piccoli y Philippe Noiret. Improvisaron frases y situaciones. Tognazzi: "A medida que avanzaba el rodaje, nos sentíamos como drogados por la comida, obsesionados por la necesidad de atragantarnos de cualquier manera. El clima de desolación, pues la película habla de la crisis existencial, de la sociedad de consumo, sobre la falta de creencias, se instaló en el set sin que nos diéramos cuenta. Llegó el día en que todos esos aromas que provenían de la cocina comenzaron a sernos menos agradables y, más adelante, francamente nauseabundos".

Las intemperancias gastronómicas de 'La Grande Bouffe (todos mueren, y uno de ellos, Michel Piccoli, a consecuencia de una interminable diarrea de tonos entre marrones y verdosos) nos aconsejan clasificar esta película de anti gastronómica. En la secuencia número 19, Mastroianni y Tognazzi, se comieron -hubo que repetir alguna toma- treinta ostras cada uno. Cabe concluir, pues, que en 'La Grand Bouffe', la realidad y la ficción nunca estuvieron más próximas.

Tognazzi comentó después: 'Hacia la mitad de la película estábamos ya en un estado físico y espiritual de descomposición progresiva'. A pesar de Andréa Ferréol, la 'rubensiana' ama de cría de los protagonistas.